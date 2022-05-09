‘Talvez ele saiba mais do que eu’, responde Klopp a declaração de Guardiola sobre apoio ao Liverpool

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola declarou que o Liverpool tem maior apoio na briga pelo título da Premier League. Em coletiva nesta segunda-feira, o treinador dos Reds, Jürgen Klopp, discordou do pensamento do espanhol.> Após dizer que não voltará ao Brasil, Jorge Jesus deve fechar com clube europeu

- Aqui em Liverpool há muitas pessoas que querem que nós ganhemos a liga, mas mesmo aqui são só 50% (considerando os torcedores do rival Everton). Como técnicos, claro que somos influenciados pelos jogos e circunstâncias. Não sei como está o Pep depois de ser eliminado da Champions League, e o Liverpool chegou na final - disse o treinador alemão.

- Não tenho ideia se o país está nos apoiando. Não é o sentimento que eu tenho quando vamos jogar em outros lugares. Na verdade é bem o oposto disso, mas talvez ele saiba mais do que eu - respondeu Klopp.

A equipe de Pep Guardiola está três pontos à frente do Liverpool e restam apenas três jogos para cada clube nesta reta final da temporada. O Manchester City tem pela frente o Wolves, o West Ham e o Aston Villa. Enquanto os Reds enfrentam Aston Villa, Southampton e Wolves.