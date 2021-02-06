Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Talles Magno ou Gabriel Pec? Benítez não? Afinal, quem tem lugar cativo no atual Vasco?
futebol

Talles Magno ou Gabriel Pec? Benítez não? Afinal, quem tem lugar cativo no atual Vasco?

Base do time de Vanderlei Luxemburgo é conhecida, mas vagas seguem abertas na reta final desta temporada em que o time luta para não cair no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 08:30

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim com o Vasco na luta contra o rebaixamento e com disputas de posição no elenco. O time tenta se manter fora do Z4 lidando com problemas e montando estratégias para cada jogo. A evolução da equipe no segundo tempo, com três alterações, indica que há o que se melhorar no time cruz-maltino.A própria escalação inicial teve Gabriel Pec na vaga de Talles Magno, que só entraria aos 20 minutos da etapa final, quando Pec já havia saído. No intervalo, saíram, além do meia-atacante já citado, o lateral-direito Léo Matos, que fazia mau jogo e já tinha cartão amarelo, e o meia Benítez. Sim, Benítez. O argentino saiu e o time melhorou.
- Achei que o jogo estava difícil, o Benítez não estava conseguindo fluir e uma lesão poderia tirá-lo dos quatro jogos (restantes). Não tem no contrato do Benítez dizendo que ele não pode sair. Ele é diferente, acrescenta muito, mas, se ele continuasse, ia mudar muito? O time cresceu no segundo tempo. Ninguém quer ver - alertou Vanderlei Luxemburgo, que completou:
- O time melhorou no segundo tempo, sem o Benítez. Se me perguntar: quer o Benítez? Quero! Agora rotular de grande jogador que não pode sair... se tiver que sair, vai sair. Quis preservá-lo e dar velocidade ao time. Juninho e Carlinhos deram velocidade. A análise é sempre no negativo. Se o time melhorou, a substituição foi boa, não foi ruim - decretou o treinador.
Então Benítez, por mais importante que seja, exige cuidados físicos. E há reservas capazes de melhorar a equipe mesmo contra um rival que briga pelo título. Um desses suplentes, Juninho, teve atuação tanto como extremo quanto como meia central elogiada pelo treinador. O que abre espaço para um retorno de Pikachu à lateral, vistos os cartões frequentes de Léo Matos.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Com Luxa, Henrique se consolidou na lateral esquerda, Marcelo Alves ganhou posição e Bruno Gomes se tornou fundamental na proteção à área. Fernando Miguel, Leandro Castan e Germán Cano seguem como pilares. Yago Pikachu melhorou e Léo Matos, justiça seja feita, agrada mais do que irrita a torcida.
A temporada está terminando e o Vasco precisa de todos para atingir o objetivo óbvio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados