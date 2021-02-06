Talles Magno ou Gabriel Pec? Benítez não? Afinal, quem tem lugar cativo no atual Vasco?

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim com o Vasco na luta contra o rebaixamento e com disputas de posição no elenco. O time tenta se manter fora do Z4 lidando com problemas e montando estratégias para cada jogo. A evolução da equipe no segundo tempo, com três alterações, indica que há o que se melhorar no time cruz-maltino.A própria escalação inicial teve Gabriel Pec na vaga de Talles Magno, que só entraria aos 20 minutos da etapa final, quando Pec já havia saído. No intervalo, saíram, além do meia-atacante já citado, o lateral-direito Léo Matos, que fazia mau jogo e já tinha cartão amarelo, e o meia Benítez. Sim, Benítez. O argentino saiu e o time melhorou.

- Achei que o jogo estava difícil, o Benítez não estava conseguindo fluir e uma lesão poderia tirá-lo dos quatro jogos (restantes). Não tem no contrato do Benítez dizendo que ele não pode sair. Ele é diferente, acrescenta muito, mas, se ele continuasse, ia mudar muito? O time cresceu no segundo tempo. Ninguém quer ver - alertou Vanderlei Luxemburgo, que completou:

- O time melhorou no segundo tempo, sem o Benítez. Se me perguntar: quer o Benítez? Quero! Agora rotular de grande jogador que não pode sair... se tiver que sair, vai sair. Quis preservá-lo e dar velocidade ao time. Juninho e Carlinhos deram velocidade. A análise é sempre no negativo. Se o time melhorou, a substituição foi boa, não foi ruim - decretou o treinador.

Então Benítez, por mais importante que seja, exige cuidados físicos. E há reservas capazes de melhorar a equipe mesmo contra um rival que briga pelo título. Um desses suplentes, Juninho, teve atuação tanto como extremo quanto como meia central elogiada pelo treinador. O que abre espaço para um retorno de Pikachu à lateral, vistos os cartões frequentes de Léo Matos.

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Com Luxa, Henrique se consolidou na lateral esquerda, Marcelo Alves ganhou posição e Bruno Gomes se tornou fundamental na proteção à área. Fernando Miguel, Leandro Castan e Germán Cano seguem como pilares. Yago Pikachu melhorou e Léo Matos, justiça seja feita, agrada mais do que irrita a torcida.