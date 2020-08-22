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Tá motivado! Isla mostra confiança por manter o Fla em busca de títulos

Chileno desembarca na madrugada deste sábado e é categórico sobre o Rubro-Negro: 'É um time que ganhou tudo no ano passado, que quer brigar por títulos'...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 05:40

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 05:40

Sobrou euforia a Isla em seu desembarque no Rio de Janeiro. Acompanhado de sua esposa Gaia e de sua filha Luz e do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o novo lateral-direito do Rubro-Negro chegou à Cidade Maravilhosa por volta das 5h30 deste sábado, recepcionado por 30 torcedores no saguão do aeroporto.
Após receber o carinho da torcida, o jogador de 32 anos, que assinou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2022, destacou sua ansiedade por voltar ao futebol sul-americano em uma grande equipe.
- Sim, estou muito contente de chegar a um clube que ganhou tudo no ano passado, que quer brigar por títulos, com uma grande história. De chegar a um time tão poderoso como o Flamengo - afirmou, em entrevista à Fla TV.
O chileno destacou que o Rubro-Negro é o destino ideal para seu retorno ao futebol sul-americano.
- Estou muito contente em voltar ao futebol sul-americano depois de 13 anos na Europa em uma equipe tão forte como o Flamengo. É um time que luta por tudo, isso me motiva muito mais - afirmou.
O novo reforço rubro-negro, que chegou com a missão de suprir a saída de Rafinha, falou sobre o técnico atual do Fla, Domènec Torrent.
- Teve uma trajetória tremenda. Trabalhou por anos com Pep Guardiola. É muito difícil substituir uma pessoa que sagrou-se campeã de tudo com o Flamengo - e mostrou confiança sobre o catalão:
- Aos poucos, os resultados vão acontecer. Tem que dar tempo para se trabalhar o seu estilo de jogo - completou.
Após deixar o aeroporto, Mauricio Isla seguiu rumo ao CT.

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