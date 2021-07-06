Sylvinho promove treino técnico em preparação do Corinthians para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Sylvinho promoveu atividades técnicas junto ao elenco do Corinthians na manhã desta terça-feira (6).

Os trabalhos fizeram parte da preparação do time para enfrentar a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), às 21h30, na Arena Condá.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!No primeiro momento, o treinador corintiano realizou um trabalho de passes entrelinhas em espaço curto. Na sequência, um treino técnico de enfrentamento onde os atletas só podiam dar três toques na bola e marcar em pequenas metas colocadas nas laterais da grande área.

Por fim, também houve uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas, com ajustes de posicionamento em situações de jogo.

A preparação para o duelo contra a Chape havia iniciado na tarde da última segunda-feira (5), após o elenco ter ganhado folga no domingo (4).