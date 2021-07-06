Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sylvinho promove treino técnico em preparação do Corinthians para enfrentar a Chapecoense
futebol

Sylvinho promove treino técnico em preparação do Corinthians para enfrentar a Chapecoense

Timão encara equipe catarinense nesta quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 15:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico Sylvinho promoveu atividades técnicas junto ao elenco do Corinthians na manhã desta terça-feira (6).
Os trabalhos fizeram parte da preparação do time para enfrentar a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), às 21h30, na Arena Condá.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!No primeiro momento, o treinador corintiano realizou um trabalho de passes entrelinhas em espaço curto. Na sequência, um treino técnico de enfrentamento onde os atletas só podiam dar três toques na bola e marcar em pequenas metas colocadas nas laterais da grande área.
Por fim, também houve uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas, com ajustes de posicionamento em situações de jogo.
A preparação para o duelo contra a Chape havia iniciado na tarde da última segunda-feira (5), após o elenco ter ganhado folga no domingo (4).
Ainda haverá um treino na manhã desta quarta-feira (7), antes de viajarem para Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados