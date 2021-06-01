Sylvinho deixa aberta disputa na zaga do Corinthians, mas quer definir dupla 'para dar segurança'

Na derrota diante do Atlético-GO, que marcou a estreia de Sylvinho como técnico do Corinthians, o novo comandante não fez grandes modificações no time em termos de nomes, mas chamou a atenção o retorno de Gil entre os titulares, já que parecia ter perdido espaço. Com isso e declarações após o jogo, ele mantém a briga aberta por vaga na formação de sua zaga ideal no Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes da chegada de Sylvinho, e com o período interino de Fernando Lázaro, a tendência parecia ser uma zaga formada por João Victor e Raul Gustavo, que além de mostrarem bons momentos em campo, vinham ganhando a simpatia da torcida, mesmo com a ida de Gil, um ídolo da Fiel, para o banco de reservas.

Logo na primeira partida do novo treinador, porém, Gil foi escalado ao lado de Raul Gustavo, que parece ser o "mais titular" entre os concorrentes por uma vaga no setor. Enquanto João Victor, que já atuou improvisado na lateral direita e também como zagueiro, foi para o banco nessa estreia do Brasileirão. Segundo declaração de Sylvinho, a intenção parece ser equilibrar a experiência.

- Começo do jogo, campo rápido, óbvio que tem o aspecto técnico e vamos buscar, entre jovens e veteranos, na construção de time temos bastante gente jovem que necessita de tranquilidade, bons passes, entendimento do jogo, percepções para poder estar se desenvolvendo em campo - afirmou o técnico.Apesar de Gil ser um nome histórico do clube e ter sua importância, Sylvinho não garantiu a titularidade de nenhuma de suas peças para a defesa. O treinador ainda citou Bruno Méndez, que pode ter chances, e não descartou a volta de João Victor para o 11 inicial. Para ele, todos terão oportunidades, mas o objetivo é definir uma dupla, que dá segurança para a montagem da equipe.