Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sylvinho deixa aberta disputa na zaga do Corinthians, mas quer definir dupla 'para dar segurança'
futebol

Sylvinho deixa aberta disputa na zaga do Corinthians, mas quer definir dupla 'para dar segurança'

Técnico do Timão colocou Gil de volta ao time titular na partida diante do Atlético-GO e deixou João Victor no banco, mas ainda definiu quem serão os escolhidos para o 11 inicial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 07:00

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 07:00

Na derrota diante do Atlético-GO, que marcou a estreia de Sylvinho como técnico do Corinthians, o novo comandante não fez grandes modificações no time em termos de nomes, mas chamou a atenção o retorno de Gil entre os titulares, já que parecia ter perdido espaço. Com isso e declarações após o jogo, ele mantém a briga aberta por vaga na formação de sua zaga ideal no Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Antes da chegada de Sylvinho, e com o período interino de Fernando Lázaro, a tendência parecia ser uma zaga formada por João Victor e Raul Gustavo, que além de mostrarem bons momentos em campo, vinham ganhando a simpatia da torcida, mesmo com a ida de Gil, um ídolo da Fiel, para o banco de reservas.
Logo na primeira partida do novo treinador, porém, Gil foi escalado ao lado de Raul Gustavo, que parece ser o "mais titular" entre os concorrentes por uma vaga no setor. Enquanto João Victor, que já atuou improvisado na lateral direita e também como zagueiro, foi para o banco nessa estreia do Brasileirão. Segundo declaração de Sylvinho, a intenção parece ser equilibrar a experiência.
- Começo do jogo, campo rápido, óbvio que tem o aspecto técnico e vamos buscar, entre jovens e veteranos, na construção de time temos bastante gente jovem que necessita de tranquilidade, bons passes, entendimento do jogo, percepções para poder estar se desenvolvendo em campo - afirmou o técnico.Apesar de Gil ser um nome histórico do clube e ter sua importância, Sylvinho não garantiu a titularidade de nenhuma de suas peças para a defesa. O treinador ainda citou Bruno Méndez, que pode ter chances, e não descartou a volta de João Victor para o 11 inicial. Para ele, todos terão oportunidades, mas o objetivo é definir uma dupla, que dá segurança para a montagem da equipe.
- Nós entendemos que o Gil é um jogador importante, assim como os demais. O João (Victor) está crescendo muito, assim como o Raul. Nós vamos ter muitos jogos, muitos atletas e buscar a melhor formação e dupla de zaga para dar segurança. O Gil tem o seu compromisso com o clube, está inteiro e vai continuar jogando, assim como o João vai voltar, o Raul vai continuar jogando, nós temos o Bruno (Méndez) e outras opções que podem ser dadas. Temos que fazer as coisas com tranquilidade, assim como foi o proposto quando a gente se apresentou - comentou o comandante alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados