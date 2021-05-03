Suposta sondagem do Sport não mexe com Anderson Leite: "meu foco é a Chapecoense"

Na última sexta-feira (30 de abril), o volante Anderson Leite foi o escolhido para falar com a imprensa. O jogador falou sobre diversos assuntos durante a coletiva, entre eles sobre uma suposta sondagem do Sport em contratá-lo.O jogador negou qualquer contato com a equipe pernambucana e assegurou que o seu foco é a Chapecoense: “Eu recebi a notícia e fiquei muito surpreso, não sabia de nada. Entrei em contato com meu representante, que me passou que não tem nada definido. Tenho um carinho muito grande pelo Louzer, tenho certeza que ele não tentaria algo sem nos comunicar. Tenho contrato aqui e meu foco é a Chapecoense”, garantiu o atleta.
O volante de 27 anos tem contrato com o clube catarinense até dezembro de 2022. Ele chegou no Verdão do Oeste no ano passado. Até agora Anderson defendeu a Chape em 46 partidas e marcou um gol.