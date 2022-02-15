Supercopa do Brasil: CBF define a arbitragem para Atlético-MG x Flamengo

Tanto Atlético-MG quanto o Flamengo já estão cientes de quem serão os responsáveis pela arbitragem na Supercopa do Brasil, a ser realizada neste domingo, em Cuiabá. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o juiz da decisão será o gaúcho Anderson Daronco (Fifa/RS).Já o árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. Os assistentes serão os seguintes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO). Ambos os bandeirinhas pertencem ao quadro da Fifa.