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Supercopa do Brasil: CBF define a arbitragem para Atlético-MG x Flamengo

Decisão será realizada na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília) deste domingo...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 16:40
Tanto Atlético-MG quanto o Flamengo já estão cientes de quem serão os responsáveis pela arbitragem na Supercopa do Brasil, a ser realizada neste domingo, em Cuiabá. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o juiz da decisão será o gaúcho Anderson Daronco (Fifa/RS).Já o árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. Os assistentes serão os seguintes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Raphael Pires (GO). Ambos os bandeirinhas pertencem ao quadro da Fifa.
A Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal, terá 80% da capacidade do público autorizada, cerca de 35 mil lugares (saiba mais aqui). A bola rolará às 16h (de Brasília) deste domingo, e o LANCE! transmite o confronto em Tempo Real e direto do palco da final.
Crédito: Atlético-MGeFlamengodecidirãomaisumataçanestedomingo(Foto:PedroSouza/Atlético

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