Sub-20: Vasco supera o Flamengo pela Taça Guanabara

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Em jogo movimentado, o Vasco venceu o Flamengo por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Andrey Dias, Marlon Gomes e Andrey. João Gabriel, de pênalti, e Ronald, marcaram os gols do Rubro-Negro na segunda etapa. As duas equipes estão classificadas para as quartas de final da competição.

O JOGO

O Vasco iniciou muito bem a partida, aos dois minutos, abriu o placar com uma bela jogada pelo lado esquerdo. Andrey Dias passou para Marlon Gomes, que saiu em velocidade e cruzou para Andrey Dias, novamente, mandar para o fundo da rede. Aos dez, Berchieri ganhou a dividida no meio e carregou até o fundo pela direita, quando fez o passe que achou Marlon Gomes pronto para ampliar a vantagem. :

O Flamengo voltou com tudo para segunda etapa e descontou aos três minutos. João Gabriel entrou driblando na grande área e sofreu pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e diminuiu o marcador. Após o gol, o Vasco passou a dominar as ações no meio de campo e criava algumas chances para ampliar. Aos 31, o Cruz-Maltino apertou a marcação, roubou a bola e fez seu terceiro gol com Andrey: 3 a 1. Aos 47, o Rubro-Negro ainda descontou com Ronald, que entrou livre pelo lado esquerdo e completou para o gol.

Escalação do Vasco: Cadú, Breno, Vieira, Willian (Zé Vitor) e Emerson; Rodrigo, Marlon Gomes e Caio Eduardo, Guilherme Nascimento (Andrey), Andrey Dias e Berchieri (Marlon). Técnico: Alexandre Grasseli