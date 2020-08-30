Sr. Título! Renato Gaúcho mantém a média de uma taça por ano

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

O domingo é de festa para o torcedor do Grêmio. Apesar do revés para o Caxias por 2 a 1, o Tricolor conquistou o 39º título estadual, o terceiro consecutivo.O feito confirma uma excelente média de Renato Gaúcho dentro do clube. Desde a sua volta, em 2016, o comandante levantou ao menos uma taça por ano.

O primeiro título foi a Copa do Brasil. Com poucos meses de trabalho, ele ajustou o time que estava em baixa com Roger Machado e levou o torneio nacional, quebrando um jejum de 15 anos sem títulos de relevância.

Na temporada 2017 o título foi a Libertadores, quebrando outro tabu dentro do clube de 22 anos sem vencer o torneio continental.

A partir de 2018, o Grêmio assumiu o controle do futebol local. Além do estadual, o time gaúcho também levou para casa a Recopa Sul-Americana.

Em 2019 o bicampeonato estadual veio em cima do Internacional. Na comemoração, Portaluppi afirmou que estava ‘cansado de dar volta olímpica’.