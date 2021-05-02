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futebol

Sport vence Náutico e garante vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano

Apesar da derrota, o Timbu também está garantido entre os quatro melhores...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 18:37
Crédito: Twitter Sport
O Sport venceu o clássico contra o Náutico por 3 a 0, na tarde deste domingo (2), na Ilha do Retiro. O triunfo confirma a segunda posição e a vaga na semifinal para o Leão da Ilha - assim como o Timbu, que terminou a primeira fase na liderança isolada.Poupando titulares que estavam pendurados, o Náutico sai do clássico também com a perda da invencibilidade na competição - a equipe de Hélio dos Anjos ganhou sete jogos e empatou um antes da derrota no clássico.
A etapa inicial do clássico foi bastante movimentada e com os dois times criando oportunidades de gol, mas apenas o Sport balançou as redes nos primeiros 45 minutos em duas jogadas pela esquerda. Com menos de 10 minutos, Neilton fez boa jogada e chutou forte, sem chances para o goleiro Alex Alves.
Já próximo dos acréscimos, o Leão da Ilha aumentou o placar. Em boa trama de Neilton e Sander, o lateral cruzou e a bola foi desviada pelo zagueiro do Timbu Ronaldo Alves, tirando as chances de defesa do arqueiro do Náutico.
A etapa complementar continuou com as equipes procurando o ataque e o Leão da Ilha se deu melhor também com o gol do zagueiro Adryelson, que apenas fechou a vitória dos donos da casa.
Após a disputa da última rodada da primeira fase, tanto Náutico quanto Sport apenas aguardam os seus adversários nas semifinais do Campeonato Pernambucano, uma vez que foi o Timbu foi o líder isolado da competição e o Leão da Ilha finalizou na segunda posição.

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