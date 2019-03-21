Sport Colatinense terá técnico espanhol na série B do Capixabão

Quique Silvestre é técnico do Sport Colatinense Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

O Sport Colatinense está se preparando para a disputa da Série B do Campeonato Capixaba 2019, que tem seu início previsto para o dia 30 de março. A diretoria do Tigre inovou fora das quatro linhas, ao trazer o espanhol Quique Silvestre para comandar o time na competição.

Esta será a primeira experiência do treinador espanhol no futebol brasileiro. O profissional acumula trabalhos em categorias de base de clubes europeus: Espanyol (Espanha), Olympiakos (Grécia) e Merano (Itália).

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Na reta final da preparação do clube para a Segundinha, Quique Silvestre atendeu a equipe do GloboEsporte.com e falou sobre temas como proposta de jogo, expectativa em solo brasileiro, adaptação e muito mais. Veja a íntegra abaixo.

Como você enxerga futebol? Qual é a forma que você gosta que as suas equipes atuam?

A minha maneira de pensar futebol é ter a bola, isso é a principal forma de entender o jogo. Depois, a nível ofensivo, fazer uma pressão alta e retornar, ao nível defensivo, de forma rápida. Ter uma equipe compactada, ordenada, onde todos façam os movimentos que têm que ser feitos.

Você teve passagens por clubes europeus. O que você pode implementar, agregar e trazer de novo para o futebol capixaba?

O que posso implementar é o conceito de jogo que se tem na Espanha, principalmente em relação a posicionamento e tática. Na Espanha, os professores têm a consciência de que a forma física pode se trabalhar mais fácil que o trabalho cognitivo. Os jogadores têm que compreender o sistema de jogo e as suas variantes.

Quique Silvestre já teve trabalhos por clubes de base do futebol europeu Crédito: Arquivo Pessoal

Quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção no futebol brasileiro nesses primeiros dias de comando no Sport?

O que mais me chamou a atenção é o trabalho físico que se tem. Os jogadores são fortes, e também em relação a velocidade de reação e a sua maneira dos jogadores de entender o jogo, de jogar futebol. Quando jogam, eles são expressivos, têm imaginação e fazem surpresas positivas. Isso tem a ver com o talento natural.

Qual é a sua avaliação sobre o Sport e os primeiros dias de trabalho no clube?

A minha avaliação é positiva, em todos os sentidos. Os jogadores estão com muita disposição para trabalhar, mas é cedo para fazer uma avaliação completa dos jogadores, de como eles vão responder os conceitos táticos, os trabalhos. Ademais, a minha avaliação é positiva.

Você é espanhol e aqui no Brasil fala-se o português. Portanto, você está encontrando dificuldades para se comunicar com os atletas?

Não tenho muita dificuldade. Para compreender não tenho dificuldades, porque é uma língua parecida. Eu também tentei estudar um pouco para poder ter uma melhor comunicação. Sempre que vou trabalhar em outro país, tento trabalhar e estudar para me adaptar melhor. A comunicação com os jogadores é boa, é fluida. Mas tenho uma pessoa da comissão que fala quatro idiomas, então tudo fica mais fácil.

A cidade de Colatina é conhecida por ter uma clima quente. Como está sendo a sua adaptação em relação à cidade?

A adaptação está sendo boa, mas a cidade é muito, muito, muito quente. Na Espanha, em Barcelona, agora é inverno, então a diferença é enorme. Mas estou me adaptando bem. Eu gosto do calor.

Quais são as suas expectativas em relação ao seu trabalho à frente do Sport?

As minhas expectativas são de sempre fazer o melhor trabalho possível, e que os jogadores compreendam e que joguemos bem, jogarmos como trabalhamos. A expectativa é fazer o melhor possível, e poder subir de série e colocar o time na elite. Mas eu sempre penso jogo após jogo, porque eu trabalho sempre o presente no futebol.

Você pretende fixar-se no futebol brasileiro, realizar mais trabalhos por aqui?

Não tenho muitas expectativas, porque eu vivo muito o presente. No futebol não se pode olhar muito para o futuro, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Mas se estou trabalhando aqui no Brasil é porque tenho curiosidade de trabalhar com um sistema de jogo, com jogadores e com uma maneira de compreender o futebol de forma diferente. O futebol brasileiro é o melhor do mundo historicamente, então é muito enriquecedor para mim poder trabalhar em um país onde a sua seleção tem cinco Copas do Mundo.

Série B 2019