Soteldo tem seu retorno aguardado para essa quinta-feira

O Santos segue treinando em Atibaia sem poder contar com Yeferson Soteldo. O atacante ainda não conseguiu voltar da Venezuela, onde sofre para achar um voo devido a pandemia. A expectativa no Peixe é que ele chegue nesta quinta, mas nada confirmado oficialmente.Soteldo tinha sido liberado pela diretoria santista depois do jogo contra o Deportivo Lara para passar uns dias com a família, em seu país natal. A folga veio pelo fato do atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da pandemia do Covid-19. Ele era esperado na Vila no domingo passado.Essa ausência não estava nos planos do Peixe, que está concentrado em Atibaia. Com as restrições na Baixada Santista, o clube ficou impedido de treinar no CT Rei Pelé e foi para o interior.Esse período de treinamento tem sido visto como essencial para os jogadores assimilarem os conceitos de jogo do treinador argentino. Com uma indefinição em relação ao Campeonato Paulista, a próxima partida confirmada do Santos é somente dia 6 de abril, contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores.