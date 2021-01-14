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Soteldo enaltece espírito do Peixe: "aqui quem manda somos nós"

Atacante, que marcou o segundo gol da equipe no duelo contra o Boca, ganhou o prêmio de melhor homem em campo e elogiou o espírito que o time entrou na partida...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:47

LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 22:47
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
A classificação do Peixe para a final da Copa Libertadores foi épica. O Santos goleou na Vila o Boca por 3 a 0.Autor do segundo tento da equipe, Soteldo foi eleito o melhor atleta em campo. Após a partida, o jogador explicou o espírito da equipe."Valorizar a palavra que meu companheiro, meu irmão praticamente, Alison falou antes do jogo. Na nossa casa não são bem-vindos, não vão jogar, aqui quem manda somos nós".Soteldo também falou do seu gol. E ele lembrou de sua ausência nos jogos contra o Grêmio, nas quartas de final da Libertadores."Feliz com o gol, pois fiquei triste por pegar Covid e ficar fora dos dois jogos contra o Grêmio. A gente passou por muita coisa no começo do ano. Quero agradecer a Deus por esse prêmio que a gente ganhou. Trabalhamos para isso, estávamos preparados para isso. Agora é comemorar e nos prepararmos para a final", falou o atacante.
A final da Copa Libertadores será contra o Palmeiras, dia 30 de janeiro, no Maracanã. Quem ganhar representará a América do Sul no Mundial de Clubes da FIFA.

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