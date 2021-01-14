Soteldo enaltece espírito do Peixe: "aqui quem manda somos nós"

A classificação do Peixe para a final da Copa Libertadores foi épica. O Santos goleou na Vila o Boca por 3 a 0.Autor do segundo tento da equipe, Soteldo foi eleito o melhor atleta em campo. Após a partida, o jogador explicou o espírito da equipe."Valorizar a palavra que meu companheiro, meu irmão praticamente, Alison falou antes do jogo. Na nossa casa não são bem-vindos, não vão jogar, aqui quem manda somos nós".Soteldo também falou do seu gol. E ele lembrou de sua ausência nos jogos contra o Grêmio, nas quartas de final da Libertadores."Feliz com o gol, pois fiquei triste por pegar Covid e ficar fora dos dois jogos contra o Grêmio. A gente passou por muita coisa no começo do ano. Quero agradecer a Deus por esse prêmio que a gente ganhou. Trabalhamos para isso, estávamos preparados para isso. Agora é comemorar e nos prepararmos para a final", falou o atacante.