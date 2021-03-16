Soteldo é homenageado por chegar aos 100 jogos pelo Santos

Em seu país natal para jogo da Copa Libertadores, o venezuelano Yeferson Soteldo recebeu um homenagem do Santos por chegar a marca dos 100 jogos com a camisa do clube, feito alcançado no último final de semana, em partida contra o Ituano, pelo Paulistão.

-É um grande privilégio completar essa marca e ainda receber essa homenagem em meu país. São poucos que conseguem esse feito em um time tão grande como é o Santos, com uma história linda. Estou desfrutando demais desse momento que sonhei desde criança. E também já é o segundo autógrafo que ganho do Pelé. É um presente especial demais. Muito obrigado, Rei. Agora é seguir fazendo mais jogos e buscando novas marcas para fazer história com essa camisa - afirmou o venezuelano.O venezuelano tornou-se o sétimo estrangeiro a superar a marca dos 100 jogos pelo Peixe. A lista, liderada por Ramos Delgado, com 318 jogos, tem apenas outros dois jogadores do atual elenco: Copete (138) e Carlos Sánchez (104).