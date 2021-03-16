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futebol

Soteldo é homenageado por chegar aos 100 jogos pelo Santos

Jogador é o sétimo estrangeiro a superar a marca centenária com a camisa do Peixe...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 22:45

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 22:45
Crédito: Divulgação / Twitter Santos FC
Em seu país natal para jogo da Copa Libertadores, o venezuelano Yeferson Soteldo recebeu um homenagem do Santos por chegar a marca dos 100 jogos com a camisa do clube, feito alcançado no último final de semana, em partida contra o Ituano, pelo Paulistão.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNo treinamento desta segunda-feira, no Caracas Sport Clube, Soteldo recebeu uma camisa comemorativa, com autógrafo do Pelé, e uma placa das mãos do técnico Ariel Holan e do gerente Jorge Andrade.
-É um grande privilégio completar essa marca e ainda receber essa homenagem em meu país. São poucos que conseguem esse feito em um time tão grande como é o Santos, com uma história linda. Estou desfrutando demais desse momento que sonhei desde criança. E também já é o segundo autógrafo que ganho do Pelé. É um presente especial demais. Muito obrigado, Rei. Agora é seguir fazendo mais jogos e buscando novas marcas para fazer história com essa camisa - afirmou o venezuelano.O venezuelano tornou-se o sétimo estrangeiro a superar a marca dos 100 jogos pelo Peixe. A lista, liderada por Ramos Delgado, com 318 jogos, tem apenas outros dois jogadores do atual elenco: Copete (138) e Carlos Sánchez (104).
O Santos enfrenta o Deportivo Lara, nesta terça, na Venezuela, no jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. O Peixe precisa de um empate para conseguir a classificação. Na ida, venceu por 2 a 1.

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