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Sonhos de Menino realizados em um piscar de olhos: Títulos coroam debute de Gabriel, agora o homem

Cria da Academia é promovido ao profissional, vence Paulistão e é campeão da América...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 21:07

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 21:07

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A pequena Morungaba, de 13 mil habitantes, no interior de São Paulo, tem um campeão da América. Gabriel Menino, como todo garoto que sonha em ser jogador, pensa em títulos expressivos e Seleção Brasileira.
Menino conseguiu isso e logo cedo. A estreia em Orlando, durante a Florida Cup, foi há pouco mais de um ano. De lá para cá, muita coisa mudou. E como mudou!
O garoto ganhou destaque jogando pelo meio, mas foi na lateral direita que chamou a atenção do técnico Tite. As convocações vieram pouco tempo depois do título paulista, quando o Menino já tinha se tornado homem.A Libertadores? Bem, a Libertadores serviu para mostrar ao continente que o garoto destemido é capaz de golaços – como foi o primeiro na altitude de La Paz – e de provocar como se deve fazer, com a bola.
– Está indo tudo muito rápido e nem eu consigo assimilar tudo isso. Quero muito continuar fazendo isso para conseguir seguir vestindo a Amarelinha – disse Gabriel, uma vez que Tite estava presente no Maracanã.
Para quem está acostumado a ver brasileiros perdendo a cabeça com a rivalidade argentina, o camisa 25 fez justamente o contrário. Deu a letra de que o caminho é jogar bola, como sempre fez usando verde. Desde a escolinha do Guarani no interior até a caminhada ao Palmeiras.
A cor que sempre o acompanhou agora pinta a América pela segunda vez, muito pela ajuda de Gabriel, que certamente não é mais só um Menino.

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