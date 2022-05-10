Sócio 'Off-Rio' limitado no Flamengo: entenda a decisão e a repercussão no clube

O Conselho Deliberativo do Flamengo, em reunião nesta segunda, aprovou a inclusão da categoria "Contribuinte Off-Rio" no quadro associativo do clube, com a emenda aprovada limitando a nova categoria a vinte por cento do total de sócios contribuintes, sem poder ultrapassar 1 mil. A decisão gerou uma série de críticas de grupos de oposição, enquanto, na situação, é quase unanimidade.A categoria abrigará associados com residência a partir de 100km do município do Rio de Janeiro. Conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo, o valor pago pela categoria "Off-Rio" será de R$ 201,00 - seguindo como como 75% do associado contribuinte, que, hoje, paga R$ 268,00. Atualmente, são cerca de 600 associados nessa condição.O associado "Off-Rio" terá direito a voto após três anos ininterruptos. Ou seja, nas eleições de 2024, votarão os sócios que eram associados em agosto de 2021. Quem se associar agora só poderá votar em 2027. Nas últimas eleições, cerca de 600 sócios "Off-Rio" tinham condições de votar. Ao todo, 2.002 votos computados, e Rodolfo Landim (Chapa Roxa) eleito para o triênio 2022/24 com 1.301 votos.Além da limitação da categoria "Off-Rio", o CoDe rejeitou a proposta de emenda que proibia acumulação de cargo no clube de quem for candidato em eleições parlamentares e da emenda que permitiria que as reuniões dos conselhos do clube pudessem ser híbridas, com a decisão cabendo exclusivamente aos presidentes dos conselhos.