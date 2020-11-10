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Sobre disputas no gol e no ataque, Rogério Ceni afirma: 'Estamos extremamente bem servidos'

Novo treinador do Flamengo se diz satisfeito com o elenco rubro-negro e garante: "Os bons jogadores sempre podem jogar juntos, desde que cumpram funções táticas"...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 14:40
Crédito: Rogério Ceni chegou ao Rio nesta terça-feira (Reprodução/Fla TV
Começou a era Rogério Ceni no comando do Flamengo. Nesta terça-feira, o treinador de 47 anos foi apresentado no CT Ninho do Urubu e concedeu a primeira entrevista como técnico do Rubro-Negro. Dentre todos os assuntos tratados na coletiva, um deles se destacou: a forte concorrência no time titular, principalmente no gol - entre Diego Alves e Hugo Souza - e no ataque - entre Pedro e Gabigol. Em relação à disputa entre os goleiros, Ceni não garantiu quem será o titular, mas se mostrou satisfeito com as opções. Titular em 13 das últimas 14 partidas do Flamengo, Hugo Souza recebeu elogios do novo treinador, inclusive o colocando como futuro da Seleção Brasileira. Sobre Diego Alves, que não joga desde 30 de agosto, Rogério Ceni lembrou da história do goleiro no clube e afirmou que o atleta tem condições de voltar a ser titular.
- Trabalhei com o Diego na Copa América de 2016. Já enfrentei muitas vezes. Hugo tem feito um grande trabalho, é um jogador especial. César também conheço. Ainda tem o Gabriel. Vamos dar prosseguimento. Para mim, o Flamengo está extremamente bem servido de goleiros. Diego tem capacidade de voltar a jogar, e o Hugo tem feito um grande trabalho.
- O Diego merece todo respeito pela história que construiu. Vi fotos dele dos títulos. O Hugo surge com muito potencial e tem tudo para ser o futuro do Flamengo e da Seleção Brasileira.
Outra forte concorrência no elenco é no comando do ataque. Titular e artilheiro do Flamengo até o fim de setembro, Gabigol sofreu uma lesão no tornozelo e viu Pedro assumir a titularidade e a artilharia do clube no ano. Com ambos à disposição, Rogério Ceni não descartou a possibilidade de os dois atuarem juntos, mas lembrou que, com tantas opções ofensivas, alguns atletas terão que ficar de fora.
- Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons sempre podem jogar juntos, desde que cumpram funções táticas. Aqui tem muitos bons, então alguns precisam ficar fora. Quando você tem três ou quatro em cada posição, realmente alguém precisa ficar de fora em determinados jogos.
Sem tempo a perder, Rogério Ceni estreia no comando do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do São Paulo. A partida, que será disputada no Maracanã, é válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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