Sob o comando de Vitor Castanheira, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Esperando o retorno de Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram, nesta segunda-feira (29), na Academia de Futebol, e deram sequência aos trabalhos para a temporada 2021, desta vez sob o comando de Vitor Castanheira, pois João Martins entrou em recesso.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!

O elenco do Verdão, contando com Danilo Barbosa em tempo integral, realizou trabalhos técnicos divididos em dois times de 11, que realizaram atividades em campo reduzido com ênfase em transições, passes rápidos e verticais, inversões, entre outros.O meio-capista Zé Rafael não participou do treino com o grupo e, acompanhado de Angulo e Gabriel Furtado, deu sequência ao seu cronograma individualizado. O meia treinou com bola no gramado e fez atividades na parte interna do centro de excelência, onde estava, também, o atacante Wesley. Gabriel Veron, por sua vez, realizou movimentações internas e também no gramado.