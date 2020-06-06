Site lança especial de 20 anos de Dérbi histórico na Libertadores

Há pessoas que dizem que vencer o rival é melhor do que conquistar um título. Partindo desse pressuposto, o site ‘Nosso Palestra’ homenageia os 20 anos da histórica vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no dia 6 de junho de 2000, na semifinal da Libertadores, com o lançamento do especial ‘20 anos em 20 minutos - Uma conquista mais Palmeiras do que qualquer troféu’.
O jogo em questão acabou eliminando o alvinegro nos pênaltis, após partida regulamentar finalizada em 3 a 2. Nas cobranças, o goleiro Marcos defendeu o chute de Marcelinho Carioca, em momento que é lembrado até hoje pelos torcedores. Diante disso, o especial, que estará disponível no YouTube a partir das 18h deste sábado, relembrará a noite no estádio do Morumbi.
O material ainda conta com depoimentos exclusivos do técnico Luiz Felipe Scolari, do preparador de goleiros Carlos Precidelli, além dos ex-jogadores Alex, Argel, Júnior, Euller e Galeano, em vídeo com produção de Gabriel Amorim, João Gabriel Falcade e Rafael Bullara.
Felipão, segundo treinador que mais comandou o clube na história, ainda contou como foi a semana que antecedeu a partida e toda a polêmica envolvendo o áudio vazado no vestiário da Academia de Futebol, quando ele disse que os palmeirenses deveriam sentir raiva do Corinthians.E MAIS:Libertadores 2000: Galeano relembra gol e se declara ao PalmeirasVeja as notas do LANCE! após o Palmeiras bater o Corinthians na semi da Libertadores-200020 anos depois… 20 curiosidades do Dérbi na semifinal da Liberta-2000Luxemburgo lembra Dérbi na Liberta de 2000 ao L!: 'Nível de Champions'Após 20 anos, Galeano conta que erro de Alex virou presente e o consagrouPela democracia! Torcidas de Corinthians e Palmeiras explicam protestos e prometem mais atos E MAIS: