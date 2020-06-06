Site lança especial de 20 anos de Dérbi histórico na Libertadores

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Há pessoas que dizem que vencer o rival é melhor do que conquistar um título. Partindo desse pressuposto, o site ‘Nosso Palestra’ homenageia os 20 anos da histórica vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no dia 6 de junho de 2000, na semifinal da Libertadores, com o lançamento do especial ‘20 anos em 20 minutos - Uma conquista mais Palmeiras do que qualquer troféu’.

O jogo em questão acabou eliminando o alvinegro nos pênaltis, após partida regulamentar finalizada em 3 a 2. Nas cobranças, o goleiro Marcos defendeu o chute de Marcelinho Carioca, em momento que é lembrado até hoje pelos torcedores. Diante disso, o especial, que estará disponível no YouTube a partir das 18h deste sábado, relembrará a noite no estádio do Morumbi.

O material ainda conta com depoimentos exclusivos do técnico Luiz Felipe Scolari, do preparador de goleiros Carlos Precidelli, além dos ex-jogadores Alex, Argel, Júnior, Euller e Galeano, em vídeo com produção de Gabriel Amorim, João Gabriel Falcade e Rafael Bullara.