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futebol

Sexteto treina e deve reforçar o Corinthians na Copa do Brasil

Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo voltaram a treinar neste sábado após se recuperarem do coronavírus...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 14:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O treino do Corinthians na manhã deste sábado contou com a volta de Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo. Eles estão recuperados do coronavírus.Apesar de terem treinado neste sábado, os jogadores serão desfalques na partida deste domingo, contra o São Caetano, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eles devem devem ficar à disposição no Corinthians para o confronto com o Salgueiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.
Os seis jogadores fazem parte da "primeira leva" que contraiu coronavírus no elenco do Corinthians. Desta lista, três atletas foram relacionados já para a partida deste domingo: Cássio, Fagner e Gabriel, que voltaram a treinar com o grupo na última quinta-feira.
O Corinthians ainda tem seis jogadores afastados por causa do coronavírus: Caíque França, Lucas Piton, Roni, Xavier, Ruan Oliveira e André Luis. Eles devem voltar a treinar nos próximos dias.

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