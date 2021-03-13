Sexteto treina e deve reforçar o Corinthians na Copa do Brasil

O treino do Corinthians na manhã deste sábado contou com a volta de Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo. Eles estão recuperados do coronavírus.Apesar de terem treinado neste sábado, os jogadores serão desfalques na partida deste domingo, contra o São Caetano, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eles devem devem ficar à disposição no Corinthians para o confronto com o Salgueiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.