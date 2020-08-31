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futebol

Setembro puxado: Palmeiras tem agenda apertada e volta da Liberta

Time jogará quatro partidas no Allianz, viajará para dois países e enfrentará oito adversários diferentes em nove jogos, contando Brasileirão e torneio continental...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 08:00
Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!
O Palmeiras terá uma grande maratona de jogos a partir desta semana, a iniciar com o duelo diante do Internacional, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o clube comandado por Vanderlei Luxemburgo, entrará em campo em mais oito oportunidades, contando, inclusive, seu retorno à Copa Libertadores. Será uma média de um jogo a cada três dias.
No mês de agosto, o qual passou invicto, o time disputou Paulista e Brasileiro, tendo atuado em oito oportunidades (três vitórias, cinco empates e um título estadual). Agora, serão nove compromissos, tanto pela competição nacional quanto pelo torneio continental, no qual ainda está invicto e é líder do grupo B.
Depois de pegar o Inter no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará Bragantino e Corinthians fora de casa (dias 6 e 10 de setembro) e receberá o Sport (dia 13). Três dias depois, viajará para La Paz para enfrentar o Bolívar pela Libertadores e, já no dia 20, pega o Grêmio no sul, pelo torneio nacional.No dia 23, o clube paulista mais uma vez viajará, desta vez para Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Guarani, pela quarta rodada; e, no dia 27, recebe o Flamengo pelo Brasileirão. Terminando o mês, o Alviverde tem um leve ‘descanso’, já que não viaja e joga o segundo jogo seguido no Allianz, contra o Bolívar, pela Libertadores, no dia 30.
Confira o calendário completo do Verdão:02/09 (quarta-feira): Palmeiras x Internacional, Brasileiro, às 21h30;06/09 (domingo): Bragantino x Palmeiras, Brasileiro, às 11h;10/09 (quinta-feira): Corinthians x Palmeiras, Brasileiro, às 19h15;13/09 (domingo): Palmeiras x Sport, Brasileiro, às 19h45;16/09 (quarta-feira): Bolívar x Palmeiras, Libertadores, às 21h30;(a definir): Grêmio x Palmeiras, Brasileiro;23/09 (quarta-feira): Guaraní-PAR x Palmeiras, Libertadores, às 21h30;(a definir): Palmeiras x Flamengo, Brasileiro;30/09 (quarta-feira): Palmeiras x Bolívar, Libertadores, às 19h15.

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