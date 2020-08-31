Setembro puxado: Palmeiras tem agenda apertada e volta da Liberta

Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!

O Palmeiras terá uma grande maratona de jogos a partir desta semana, a iniciar com o duelo diante do Internacional, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o clube comandado por Vanderlei Luxemburgo, entrará em campo em mais oito oportunidades, contando, inclusive, seu retorno à Copa Libertadores. Será uma média de um jogo a cada três dias.

No mês de agosto, o qual passou invicto, o time disputou Paulista e Brasileiro, tendo atuado em oito oportunidades (três vitórias, cinco empates e um título estadual). Agora, serão nove compromissos, tanto pela competição nacional quanto pelo torneio continental, no qual ainda está invicto e é líder do grupo B.

Depois de pegar o Inter no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará Bragantino e Corinthians fora de casa (dias 6 e 10 de setembro) e receberá o Sport (dia 13). Três dias depois, viajará para La Paz para enfrentar o Bolívar pela Libertadores e, já no dia 20, pega o Grêmio no sul, pelo torneio nacional.No dia 23, o clube paulista mais uma vez viajará, desta vez para Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Guarani, pela quarta rodada; e, no dia 27, recebe o Flamengo pelo Brasileirão. Terminando o mês, o Alviverde tem um leve ‘descanso’, já que não viaja e joga o segundo jogo seguido no Allianz, contra o Bolívar, pela Libertadores, no dia 30.