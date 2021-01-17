Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Série C: Vila Nova vence e garante acesso; Santa Cruz também ganha, mas não leva
futebol

Série C: Vila Nova vence e garante acesso; Santa Cruz também ganha, mas não leva

Tigre bateu o Ituano e ficou com a liderança da chave A; Agora, a equipe faz a decisão contra o Remo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 20:17

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:17

Chegou ao fim a fase de grupos da Segunda Fase da Série C. Neste domingo, dois jogos agitaram a chave A e o Vila Nova ficou com a última vaga e conquistou o acesso para a Série B.
Confira abaixo o resumo dos confrontos
Santa Cruz x Brusque
Antes de a bola rolar, a torcida do Santa Cruz invadiu as ruas do Recife, se aglomerou em frente ao Arruda para levar energia positiva ao time e deu certo, já que o Tricolor venceu o Brusque por 3 a 1. Os gols saíram através de Pipico, Victor Rangel e William Alves.
Porém, nem tudo foi festa no Arruda. Apesar do triunfo, o Santinha ficou na 3ª colocação, com 9 pontos e vai ficar mais um ano na Série C. O Brusque entrou em campo classificado.
Ituano x Vila Nova
No Novelli Júnior, o Tigre foi pressionado pelo Ituano, que demonstrou muita vontade desde os minutos iniciais e perdeu boas chances. No segundo tempo, Emanuel Biancucchi anotou o gol salvador do Vila Nova e garantiu o clube na Série B.
Com o resultado, o Vila Nova fechou a chave A, com 10 pontos. O Ituano terminou com a 4ª posição, com 5 pontos.
Final da Série C
Vila Nova x Remo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz vila nova
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados