futebol

Série C: confira os resultado dos jogos de sábado

Duelos foram válidos pela 8ª rodada da competição nacional...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 21:18

Crédito: Divulgação
A 8ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C teve sua continuidade neste sábado, com mais cinco jogos. Entre os destaques, ficaram a vitória do Mirassol que alcançou mais um feito na competição no grupo B, além de mais um revés do Santa Cruz, que segue entre os lanternas da chave A.
GRUPO A
Jacuipense 0x0 Botafogo-PB
No estádio do Pituaçu, em Salvador, o Jacuipense recebeu o Botafogo-PB. Entretanto, mesmo com a insistência de ambos os lados, o duelo acabou ficando no zero.
Com o resultado, o Leão chegou aos 8 pontos, porém ficou na 9ª colocação. Já o Belo caiu para a vice-liderança agora com 12 pontos.
Santa Cruz 0x1 Tombense
No estádio do Arruda, a equipe do Santa Cruz iniciou o duelo na expectativa de conquistar sua primeira vitória na competição. Entretanto, o Tombense, ainda na etapa inicial, marcou com Rubens, de pênalti, dando números finais.
Com o resultado, a equipe mineira pulou para a liderança, agora com 13 pontos. Por outro lado, o Tricolor seguiu na última colocação com apenas 3 pontos somados.
Paysandu 1x1 Altos
Na briga pela parte de cima da tabela, Paysandu e Altos fizeram um confronto bastante equilibrado no estádio Curuzu. Saindo na frente, o Jacaré marcou com Lucas, ainda na etapa inicial, porém Danrlei, no segundo tempo, deu números finais.
Com o resultado, o time do Piauí chegou aos 11 pontos ficando na 4ª colocação. Já o time paraense, por conta do tropeço, caiu para a 3ª posição, agora com 12 pontos.
GRUPO B
Mirassol 2x0 Criciúma
Jogando sob seus domínios, o Mirassol enfrentou o Criciúma na manhã deste sábado, no estádio Municipal de Mirassol. Com os gols saindo apenas no segundo tempo, Rafael Silva, aos 24, de pênalti, abriu o marcador, seguido por Guilherme Paraíba, aos 41, de cabeça, fechando a conta em 2 a 0.
Com o resultado, o Leão chegou aos 10 pontos, pulando para a 6ª colocação. Já o Tigre, por conta do revés, ficou na 2ª colocação com seus 14 pontos.
Figueirense 0x0 Botafogo-SP
Na briga para subir na classificação, apenas a vitória interessava para Figueirense e Botafogo-SP, que duelaram no estádio Orlando Scarpelli. Porém, para frustração dos dois lados, o placar não sofreu modificações durante os 90 minutos.
Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 10 pontos, caindo para a 7ª colocação. Já o time do interior de São Paulo, por conta do tropeço, estacionou na 5ª posição, porém agora com 13 pontos.

