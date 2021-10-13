Sergio Aguero tem chances de estrear pelo Barcelona neste domingo

Crédito: Sara Gordon / Barcelona

O atacante Sergio Aguero pode estrear com a camisa do Barcelona neste domingo, diante do Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O argentino participou de um amistoso contra o Cornellà na última quarta-feira, marcou um gol e está próximo de receber alta médica.O veterano de 33 anos lesionou a panturrilha durante a pré-temporada após chegar como um dos principais reforços da equipe blaugrana na última janela de transferências. Caso não haja nenhum contratempo, Ronald Koeman poderia utilizar o centroavante por cerca de 20 minutos.

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O comandante holandês iniciou a atual campanha com um elenco enxuto, mas aos poucos está recebendo peças do Departamento Médico. Além de Aguero, Ansu Fati, que permaneceu 11 meses afastado dos gramados, também está ganhando seus primeiros minutos em 2021.