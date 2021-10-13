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futebol

Sergio Aguero tem chances de estrear pelo Barcelona neste domingo

Atacante argentino participou de um amistoso realizado na última quarta-feira, anotou um gol apesar de só ter jogado 30 minutos e está próximo de receber alta médica...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 09:43

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 09:43

Crédito: Sara Gordon / Barcelona
O atacante Sergio Aguero pode estrear com a camisa do Barcelona neste domingo, diante do Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O argentino participou de um amistoso contra o Cornellà na última quarta-feira, marcou um gol e está próximo de receber alta médica.O veterano de 33 anos lesionou a panturrilha durante a pré-temporada após chegar como um dos principais reforços da equipe blaugrana na última janela de transferências. Caso não haja nenhum contratempo, Ronald Koeman poderia utilizar o centroavante por cerca de 20 minutos.
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O comandante holandês iniciou a atual campanha com um elenco enxuto, mas aos poucos está recebendo peças do Departamento Médico. Além de Aguero, Ansu Fati, que permaneceu 11 meses afastado dos gramados, também está ganhando seus primeiros minutos em 2021.
Jordi Alba, que já perdeu cinco jogos nesta temporada por um problema muscular, também pode entrar na equipe titular contra o Valencia. Ainda assim, o atacante Ousmane Dembélé não poderá participar do jogo neste domingo, embora seu retorno também esteja cada vez mais próximo.

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