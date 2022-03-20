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Semifinais do Mineiro já tem datas e horários definidos pela FMF

Atlético-MG encara a Caldense, enquanto o Cruzeiro terá o Athletic pela frente para buscar uma vaga na grande decisão do Estadual deMinas Gerais...
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Publicado em 

20 mar 2022 às 13:12

Publicado em 20 de Março de 2022 às 13:12

A primeira fase do Campeonato Mineiro 2022 chegou ao fim. Atlético-MG, Atlhetic, Cruzeiro e Caldense terminaram nas quatro primeiras posições e farão as semifinais. E a Federação Mineira de Futebol (FMF) já definiu datas e horários dos duelos que levarão dois times à grande final da competição. Galo e Caldense se enfrentam em um dos duelos, na quarta-feira, 23 de março, às 16h30, ainda sem estádio definido. O jogo de volta será no domingo, 27, no Mineirão, às 18h30. Já a Raposa encara o Athletic, melhor time do interior, na terça-feira, 22, às 20h30, no Mineirão. A volta vai acontecer no sábado, 26, às 16h30, em São João Del Rey. Troféu Inconfidência A competição pós-temporada do Campeonato Mineiro tem quatro representantes. Villa Nova, América-MG, Democrata-GV e Tombense. Os duelos são América-MG, quinto colocado, contra o Tombense, oitavo. Villa Nova, sexto, contra o sétimo Democrata. As partidas das semifinais do Inconfidência por enquanto estão marcadas para quarta-feira, 23, e a volta no dia 27, domingo.
Crédito: Raposa,VeteranaeEsquadrãodeAçotentamevitarotricampeonatodoGalonoMineiro-(BrunoCantini/Atlético-MG

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