Semi do Campeonato Catarinense está definida

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Estão definidas as semifinais do Campeonato Catarinense. Nesta quarta-feira, os oito times deram sequência nos confrontos da volta e determinaram os quatro finalistas.

No primeiro jogo do dia, o Brusque, que jogava pelo empate, bateu o Joinville por 1 a 0 e permanece vivo na briga pela taça.

Quem também garantiu uma vaga foi o Marcílio Dias. Após vencer a ida, a equipe levou a melhor novamente em cima do Juventus-SC por 1 a 0.

O Avaí mandou a zebra embora na Ressacada ao vencer o Próspera por 2 a 1. Na ida, o Leão havia vencido por 1 a 0.

Por fim, a Chapecoense, que havia empatado sem gols na ida, bateu o Hercílio Díaz por 1 a 0, na Arena Condá. O gol foi de Pedrotti, em cobrança de pênalti.

Veja os confrontos da semi: