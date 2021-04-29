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futebol

Semi do Campeonato Catarinense está definida

Chapecoense, Brusque, Avaí e Marcílio Dias confirmaram uma vaga entre os quatro primeiros colocados...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 23:38

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 23:38
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Estão definidas as semifinais do Campeonato Catarinense. Nesta quarta-feira, os oito times deram sequência nos confrontos da volta e determinaram os quatro finalistas.
No primeiro jogo do dia, o Brusque, que jogava pelo empate, bateu o Joinville por 1 a 0 e permanece vivo na briga pela taça.
Quem também garantiu uma vaga foi o Marcílio Dias. Após vencer a ida, a equipe levou a melhor novamente em cima do Juventus-SC por 1 a 0.
O Avaí mandou a zebra embora na Ressacada ao vencer o Próspera por 2 a 1. Na ida, o Leão havia vencido por 1 a 0.
Por fim, a Chapecoense, que havia empatado sem gols na ida, bateu o Hercílio Díaz por 1 a 0, na Arena Condá. O gol foi de Pedrotti, em cobrança de pênalti.
Veja os confrontos da semi:
Chapecoense x Marcílio DíasBrusque x Avaí

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