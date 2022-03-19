'Semana de clássico coisas estranhas surgem', diz dirigente do Flamengo ao falar sobre acusação contra Gabigol

Há dois dias, Gabigol foi denunciado pelo TJD do Rio de Janeiro por comemorar seu gol em frente à torcida do Vasco, na vitória do Flamengo por 1 a 0 no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, quarta última. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do clube, se manifestou nas redes sociais acerca do assunto e teceu um comentário ácido, em seguida. Ao responder ao repórter Renan Moura, da "Rádio Globo", o VP do Fla esclareceu o seguinte a respeito do enquadramento ao artigo 258, que prevê punição de dois a seis jogos para o atacante do Flamengo, caso punido.

- A Procuradoria não é o TJD. Ela pode acusar do que quiser, mesmo de coisas absurdas, cada um com sua consciência. Condenar é outra coisa. Isso vai depender dos auditores, são eles que julgam. Na aba de comentários, ao ser questionado por um torcedor sobre "qual o problema desse TJD com o Flamengo?", Dunshee tuitou o seguinte:

- Semana de clássico coisas estranhas surgem. Mas não é o TJD. É a Procuradoria.

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Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca - e pode perder por até um gol de diferença que avança à decisão.