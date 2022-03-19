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'Semana de clássico coisas estranhas surgem', diz dirigente do Flamengo ao falar sobre acusação contra Gabigol

Dunshee ainda destacou o seguinte, nas redes sociais: 'Ela (Procuradoria) pode acusar do que quiser, mesmo de coisas absurdas, cada um com sua consciência'...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 15:21

Publicado em 19 de Março de 2022 às 15:21

Há dois dias, Gabigol foi denunciado pelo TJD do Rio de Janeiro por comemorar seu gol em frente à torcida do Vasco, na vitória do Flamengo por 1 a 0 no duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, quarta última. E Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do clube, se manifestou nas redes sociais acerca do assunto e teceu um comentário ácido, em seguida. Ao responder ao repórter Renan Moura, da "Rádio Globo", o VP do Fla esclareceu o seguinte a respeito do enquadramento ao artigo 258, que prevê punição de dois a seis jogos para o atacante do Flamengo, caso punido.
- A Procuradoria não é o TJD. Ela pode acusar do que quiser, mesmo de coisas absurdas, cada um com sua consciência. Condenar é outra coisa. Isso vai depender dos auditores, são eles que julgam. Na aba de comentários, ao ser questionado por um torcedor sobre "qual o problema desse TJD com o Flamengo?", Dunshee tuitou o seguinte:
- Semana de clássico coisas estranhas surgem. Mas não é o TJD. É a Procuradoria.
> Veja a tabela do Cariocão
Flamengo volta a campo no próximo domingo, contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca - e pode perder por até um gol de diferença que avança à decisão.
Crédito: GabigolemcomemoraçãocontraoVasco(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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