Sem torcida há um ano, Flamengo vê aproveitamento no Maracanã cair em 10%; veja comparação

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

No dia 11 de março de 2020, mais de 63 mil pessoas lotaram o Maracanã para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil (EQU), pela segunda rodada do Grupo A da Taça Libertadores da América. Embalado pelos títulos recentes e sob o comando de Jorge Jesus, o Rubro-Negro fez a alegria da torcida ao vencer por 3 a 0, com gols de Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique.

+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opçõesNa época, a pandemia da Covid-19 ainda parecia um problema distante ao Brasil, e os milhares de torcedores presentes nem imaginavam que estavam presenciando um jogo marcante. Apenas três dias depois, o Flamengo voltou a campo para encarar a Portuguesa, pelo Carioca, já diante de um cenário que persiste até os dias atuais: o da arquibancadas vazias.

Assim como todos os clubes do futebol brasileiro, o Flamengo teve que se adaptar à nova realidade e sofreu um prejuízo esportivo. Mesmo sendo campeão do Carioca e do Brasileirão com os portões fechados, o clube viu o desempenho no Maracanã cair em relação à temporada anterior.

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Em 2019, com uma média de público presente superior a 55 mil pessoas, o Flamengo disputou 41 partidas no Maracanã, entre compromissos como mandante ou visitante. No total, foram 31 vitórias, oito empates e duas derrotas, o que equivale a um aproveitamento de 82%.

No início de 2020, o Flamengo ainda disputou mais 12 partidas no Maracanã com a presença da torcida nas arquibancadas. Foram 10 vitórias, um empate e uma derrota. Dessa forma, levando em consideração todos os jogos do clube no estádio desde o início de 2019 até a proibição do público, o desempenho foi de 83%.

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Diante da nova realidade de portões fechados, o aproveitamento do Rubro-Negro no palco caiu em 10%. Desde julho de 2020, o Flamengo disputou 33 partidas no Maracanã, entre jogos do Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O retrospecto atual conta com 22 vitórias, seis empates e cinco derrotas, o que representa um índice de 72,7% dos pontos disputados.VEJA RAIO-X DO FLAMENGO NO MARACANÃ:

Com torcida - 83% de aproveitamento2019: 41 JOGOS - 31 vitórias, 8 empates e 2 derrota2020: 12 JOGOS - 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota