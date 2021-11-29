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Sem renovar, Ernando se despede do Vasco: 'Honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo'

Zagueiro começou como titular, mas foi perdendo espaço ao longo da temporada e nem foi relacionado para o último jogo, contra o Londrina, no último domingo...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 14:57
Mais jogadores se despedem oficialmente do Vasco. Além dos que já estavam de férias, Ernando e Romulo não foram nem relacionados para o último jogo da temporada, contra o Londrina. O zagueiro, inclusive, se manifestou sobre o fim da passagem de quase um ano pelo clube de São Januário.- Hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tenho muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo - agradeceu, em publicação no Instagram. E completou:
- Encerro a minha passagem como jogador, mas fica a minha torcida para o melhor ao Gigante! Muito obrigado a todos os funcionários, companheiros e torcedores - emendou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Ernando chegou para ser titular, mas perdeu espaço ao longo do tempo para Miranda e, em seguida, para Ricardo Graça na dupla com Leandro Castan. Ao todo, foram 27 jogos do defensor atualmente com 33 anos.
Com o fim da Série B, os jogadores estão de férias. O Vasco vive momento de reformulação fora de campo para, em seguida, definir renovações e contratações de jogadores.
Crédito: ErnandodeixaoVascoapósumatemporadaruimdequasetodososjogadores(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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