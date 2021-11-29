Sem renovar, Ernando se despede do Vasco: 'Honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo'

Mais jogadores se despedem oficialmente do Vasco. Além dos que já estavam de férias, Ernando e Romulo não foram nem relacionados para o último jogo da temporada, contra o Londrina. O zagueiro, inclusive, se manifestou sobre o fim da passagem de quase um ano pelo clube de São Januário.- Hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tenho muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo - agradeceu, em publicação no Instagram. E completou:
- Encerro a minha passagem como jogador, mas fica a minha torcida para o melhor ao Gigante! Muito obrigado a todos os funcionários, companheiros e torcedores - emendou.
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Ernando chegou para ser titular, mas perdeu espaço ao longo do tempo para Miranda e, em seguida, para Ricardo Graça na dupla com Leandro Castan. Ao todo, foram 27 jogos do defensor atualmente com 33 anos.
Com o fim da Série B, os jogadores estão de férias. O Vasco vive momento de reformulação fora de campo para, em seguida, definir renovações e contratações de jogadores.