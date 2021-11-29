Sem renovar, Ernando se despede do Vasco: 'Honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo'

Mais jogadores se despedem oficialmente do Vasco. Além dos que já estavam de férias, Ernando e Romulo não foram nem relacionados para o último jogo da temporada, contra o Londrina. O zagueiro, inclusive, se manifestou sobre o fim da passagem de quase um ano pelo clube de São Januário.- Hoje me despeço do Vasco da Gama, clube que tenho muito orgulho de ter vestido a camisa. Foi uma honra ter jogado por um dos maiores do Brasil e do mundo - agradeceu, em publicação no Instagram. E completou: