Sem nunca ter entrado em campo, De Amores acusa Flu de erro médico

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C

O goleiro Guillermo de Amores entrou na Justiça contra o Fluminense cobrando verbas trabalhistas não pagas e danos materiais e morais relacionados à grave lesão sofrida no joelho em 2018. O uruguaio, que nem chegou a entrar em campo pelo Tricolor, pede R$1.569.138,95 em processo que corre no Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e pelo "ge".

De Amores acusa o departamento médico do Fluminense de erros no diagnóstico e tratamento de sua lesão no joelho direito. Além disso, o goleiro afirma que teve complicações nas cirurgias realizadas enquanto esteve no clube, como infecção, e que só conseguiu se curar com um especialista na Espanha.

No documento, o jogador ainda diz ter ficado com uma sequela permanente no músculo da sua coxa e que esses problemas o “impedem de exercer suas atividades laborativas no mesmo nível em que estava quando se apresentou ao clube carioca”.