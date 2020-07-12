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Sem Luxemburgo, Ramires avalia as atividades do Palmeiras na Academia

Elenco do Palmeiras vem trabalhando coletivamente no centro de treinamento desde 1 de julho, mas passou a última semana sem o técnico, que testou positivo para coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 13:00

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 13:00

Crédito: O volante Ramires avalia como têm sido os treinos sem a presença de Luxemburgo (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Mesmo sem previsão de retorno dos jogos, o Palmeiras segue treinando na Academia de Futebol desde 1 de julho, com a autorização do Governo de São Paulo, mas sem o técnico Vanderlei Luxemburgo, que testou positivo para coronavírus e está isolado desde o dia 3. O volante Ramires comentou o que vem sendo realizado nessas atividades na ausência do “professor”.
- No treino (de quinta), a gente teve um joguinho aí, tudo para acrescentar no trabalho que já estávamos fazendo. Fizemos alguns trabalhos na parte da defesa, uns com a parte do ataque. Estamos sem o professor (Luxemburgo), mas toda a comissão dele está aqui – iniciou o jogador, à TV Palmeiras.

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