Sem Luxemburgo, Ramires avalia as atividades do Palmeiras na Academia

Mesmo sem previsão de retorno dos jogos, o Palmeiras segue treinando na Academia de Futebol desde 1 de julho, com a autorização do Governo de São Paulo, mas sem o técnico Vanderlei Luxemburgo, que testou positivo para coronavírus e está isolado desde o dia 3. O volante Ramires comentou o que vem sendo realizado nessas atividades na ausência do “professor”.

- No treino (de quinta), a gente teve um joguinho aí, tudo para acrescentar no trabalho que já estávamos fazendo. Fizemos alguns trabalhos na parte da defesa, uns com a parte do ataque. Estamos sem o professor (Luxemburgo), mas toda a comissão dele está aqui – iniciou o jogador, à TV Palmeiras.