Sem espaço no Flamengo e no último ano de contrato, João Lucas recebe sondagens de clubes brasileiros

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Pouco utilizado no Flamengo, o lateral-direito João Lucas entrou no radar de dois clubes para a temporada 2021: Atlético-GO e Juventude. Ambas as equipes sondaram a situação do jogador e agora analisam se enviarão uma proposta oficial ao clube rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Jornal O Dia".

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoNo caso do Atlético-GO, a consulta foi feita durante as negociações pelo goleiro César, que será cedido ao Dragão até o fim de 2021. O nome de João Lucas foi levado pelo técnico Marcelo Cabo, que vê potencial no jogador. A boa relação entre as diretorias pode facilitar o negócio.

O Juventude seguiu a mesma linha. Com o acesso garantido à Série A do Brasileirão em 2021, o clube gaúcho está no mercado em busca de reforços e sondou as condições desejadas pelo Flamengo para negociar o lateral. Marcelo Barbarotti, diretor do Jaconero, confirmou que o atleta está no radar, mas disse que há outras opções sendo estudadas.

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