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Sem espaço no Flamengo e no último ano de contrato, João Lucas recebe sondagens de clubes brasileiros

Atlético-GO e Juventude consultam a situação do lateral-direito e analisam fazer oferta ao Rubro-Negro...
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Publicado em 

08 fev 2021 às 18:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 18:42

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Pouco utilizado no Flamengo, o lateral-direito João Lucas entrou no radar de dois clubes para a temporada 2021: Atlético-GO e Juventude. Ambas as equipes sondaram a situação do jogador e agora analisam se enviarão uma proposta oficial ao clube rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Jornal O Dia".
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoNo caso do Atlético-GO, a consulta foi feita durante as negociações pelo goleiro César, que será cedido ao Dragão até o fim de 2021. O nome de João Lucas foi levado pelo técnico Marcelo Cabo, que vê potencial no jogador. A boa relação entre as diretorias pode facilitar o negócio.
O Juventude seguiu a mesma linha. Com o acesso garantido à Série A do Brasileirão em 2021, o clube gaúcho está no mercado em busca de reforços e sondou as condições desejadas pelo Flamengo para negociar o lateral. Marcelo Barbarotti, diretor do Jaconero, confirmou que o atleta está no radar, mas disse que há outras opções sendo estudadas.
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Após se destacar pelo Bangu no Campeonato Carioca, João Lucas foi contratado pelo Flamengo em maio de 2019. Desde então, teve poucas oportunidades e disputou apenas 16 partidas. O contrato do lateral com o Rubro-Negro vai até o fim deste ano.

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