Sem Diego Alves e Rodrigo Caio, Flamengo finaliza preparação antes de viajar para Porto Alegre

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O elenco do Flamengo realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino antes da viagem para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, nesta quinta. A partida, atrasada da 23ª rodada, está marcada para começar às 20h (de Brasília) e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Fla chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaEm recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa, Rodrigo Caio ainda não tem condições de retornar à equipe e será baixa pelo segundo jogo consecutivo. Diego Alves também não foi a campo realizar as mesmas atividades dos demais goleiro e segue como desfalque para Rogério Ceni. A ideia é recuperar o goleiro para voltar diante do Sport, na próxima segunda-feira.

Por outro lado, o técnico contará com o retorno do titular Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Athletico-PR. O atacante entrará no lugar de Vitinho na equipe titular. Outro que retorna é o lateral-esquerdo Renê, que será mais uma opção no banco de reservas.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Grêmio é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão