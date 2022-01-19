Sem destino definido, Luiz Adriano volta a treinar no Palmeiras, mas não será reintegrado

O Palmeiras está próximo de fazer sua estreia na temporada 2022, mas uma das principais movimentações do clube na janela de transferências ainda não foi definida: o destino de Luiz Adriano. Avisado de que não faz parte dos planos da comissão técnica, o atacante foi liberado para procurar algum interessado em seu futebol. Como não houve acerto, ele retorna para treinar na Academia na data combinada com a direção, mas não será reintegrado ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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E não foi por falta de opções que Luiz ainda não definiu seu destino. Segundo apurou o LANCE!, Anderson Barros procurou o Botafogo após o clube alvinegro sinalizar interesse no ex-camisa 10 palmeirense. As partes conversaram, mas o Glorioso só topava fechar negócio se o Verdão arcasse com 70% do salário (cerca de R$ 1 milhão), mantendo assim os custos dentro do teto estabelecido.

A negociação não foi para frente, já que o Alviverde queria uma divisão igual dos vencimentos do atacante. Ainda assim, havia duvida de ambas as partes sobre o interesse do atleta em defender o time carioca. Outros clubes não revelados acenaram com propostas parecidas, sem chegar na divisão dos 50%/50% como gostaria a presidente Leila Pereira e sua diretoria de futebol.Também de acordo com a reportagem do LANCE!, Luiz Adriano gostaria de fazer parte do grupo que disputará o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro. No entanto, a comissão técnica já reiterou que não conta com o jogador, que sabe disso desde o fim de 2021.

Conforme combinado previamente, Luiz Adriano retorna aos treinamentos na Academia de Futebol nesta quarta-feira. Foi esse o prazo dado pela diretoria para ele procurar um novo clube, como o atacante não teve destino definido, se reapresenta para atividades individuais sob os cuidados do estafe alviverde.

Mesmo que de volta aos trabalhos, o centroavante seguirá atento às novas propostas. Segundo noticiou o Uol, na última terça-feira, o Cerro Porteño-PAR se aproximou novamente do jogador e seus representantes, mas o Palmeiras ainda não foi avisado sobre a evolução das conversas. O Verdão também segue aguardando o movimento do mercado para emprestar o ex-camisa 10.

Luiz Adriano fez apenas cinco gols em 35 partidas pelo Palmeiras na temporada passada. Seu destino foi selado de vez após passar a reagir às vaias e ofensas da torcida nos jogos no Allianz Parque, mas a queda de desempenho também pesou. Pelo clube, ele conquistou a Florida Cup-2020, o Paulistão-2020, a Copa do Brasil-2020 e duas Libertadores consecutivas: a de 2020 e a de 2021.