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Sem destino definido, Luiz Adriano volta a treinar no Palmeiras, mas não será reintegrado

Atacante foi liberado para procurar um novo destino, já que não está nos planos da comissão técnica. Como não houve acerto até aqui, ele se reapresenta na Academia...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 07:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:00

O Palmeiras está próximo de fazer sua estreia na temporada 2022, mas uma das principais movimentações do clube na janela de transferências ainda não foi definida: o destino de Luiz Adriano. Avisado de que não faz parte dos planos da comissão técnica, o atacante foi liberado para procurar algum interessado em seu futebol. Como não houve acerto, ele retorna para treinar na Academia na data combinada com a direção, mas não será reintegrado ao elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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E não foi por falta de opções que Luiz ainda não definiu seu destino. Segundo apurou o LANCE!, Anderson Barros procurou o Botafogo após o clube alvinegro sinalizar interesse no ex-camisa 10 palmeirense. As partes conversaram, mas o Glorioso só topava fechar negócio se o Verdão arcasse com 70% do salário (cerca de R$ 1 milhão), mantendo assim os custos dentro do teto estabelecido.
A negociação não foi para frente, já que o Alviverde queria uma divisão igual dos vencimentos do atacante. Ainda assim, havia duvida de ambas as partes sobre o interesse do atleta em defender o time carioca. Outros clubes não revelados acenaram com propostas parecidas, sem chegar na divisão dos 50%/50% como gostaria a presidente Leila Pereira e sua diretoria de futebol.Também de acordo com a reportagem do LANCE!, Luiz Adriano gostaria de fazer parte do grupo que disputará o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro. No entanto, a comissão técnica já reiterou que não conta com o jogador, que sabe disso desde o fim de 2021.
Conforme combinado previamente, Luiz Adriano retorna aos treinamentos na Academia de Futebol nesta quarta-feira. Foi esse o prazo dado pela diretoria para ele procurar um novo clube, como o atacante não teve destino definido, se reapresenta para atividades individuais sob os cuidados do estafe alviverde.
Mesmo que de volta aos trabalhos, o centroavante seguirá atento às novas propostas. Segundo noticiou o Uol, na última terça-feira, o Cerro Porteño-PAR se aproximou novamente do jogador e seus representantes, mas o Palmeiras ainda não foi avisado sobre a evolução das conversas. O Verdão também segue aguardando o movimento do mercado para emprestar o ex-camisa 10.
Luiz Adriano fez apenas cinco gols em 35 partidas pelo Palmeiras na temporada passada. Seu destino foi selado de vez após passar a reagir às vaias e ofensas da torcida nos jogos no Allianz Parque, mas a queda de desempenho também pesou. Pelo clube, ele conquistou a Florida Cup-2020, o Paulistão-2020, a Copa do Brasil-2020 e duas Libertadores consecutivas: a de 2020 e a de 2021.
Crédito: LuizAdrianovoltaaostreinosnoPalmeirasnestaquarta-feira,massemreintegração(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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