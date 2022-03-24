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futebol

Sem Alison, Santos busca novo camisa 5 no mercado internacional

Contratação de um volante é uma das prioridades do Peixe para o restante da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 21:10

Publicado em 23 de Março de 2022 às 21:10

O Santos voltou à estaca zero em relação ao seu novo camisa 5. Alison lesionou o joelho ainda no primeiro tempo do duelo contra o Al Ittihad e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior. Assim, o Peixe procura por outras opções no mercado.Recentemente, o volante Filipe Augusto foi oferecido ao Alvinegro, que viu com bons olhos a possibilidade. O jogador está sem jogar desde sua saída do Damac FC, da Arábia Saudita, em janeiro.Filipe Augusto tem 28 anos e foi revelado pelo Bahia, mas ficou pouco tempo no Brasil. Ele se transferiu para o Rio Ave, de Portugal. Na Europa, passou por Valência-(ESP), Braga-(POR) e Benfica-(POR). Também jogou Aytemiz Alanyaspor, da Turquia.Outro dois nomes foram sugeridos pelo técnico Fabián Bustos: o uruguaio Bruno Piñatares e o brasileiro Leonai Souza, ambos do Barcelona de Guayaquil (EQU). As negociações, porém, são difíceis. Isso porque Leonai pertence ao Plaza Colonia, do Uruguai, e está emprestado. O time equatoriano não pretende liberar o jogador antes do término do empréstimo.
Já o contrato de Piñatares se encerra no final da temporada 2022, mas é considerado um jogador importante e não será liberado sem compensação financeira.
O Peixe tem uma série de contratações na mira. O jogador mais próximo de reforçar a equipe é o Willian Maranhão, do Bahia. Ele deve assinar em definitivo deixando a equipe Tricolor com uma porcentagem de seus direitos.
Crédito: SantostinhatudoacertadoparaAlisonvoltaratévolantesofrergravelesão(Foto:IvanStorti/SantosFC

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