Sem Alison, Santos busca novo camisa 5 no mercado internacional

O Santos voltou à estaca zero em relação ao seu novo camisa 5. Alison lesionou o joelho ainda no primeiro tempo do duelo contra o Al Ittihad e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior. Assim, o Peixe procura por outras opções no mercado.Recentemente, o volante Filipe Augusto foi oferecido ao Alvinegro, que viu com bons olhos a possibilidade. O jogador está sem jogar desde sua saída do Damac FC, da Arábia Saudita, em janeiro.Filipe Augusto tem 28 anos e foi revelado pelo Bahia, mas ficou pouco tempo no Brasil. Ele se transferiu para o Rio Ave, de Portugal. Na Europa, passou por Valência-(ESP), Braga-(POR) e Benfica-(POR). Também jogou Aytemiz Alanyaspor, da Turquia.Outro dois nomes foram sugeridos pelo técnico Fabián Bustos: o uruguaio Bruno Piñatares e o brasileiro Leonai Souza, ambos do Barcelona de Guayaquil (EQU). As negociações, porém, são difíceis. Isso porque Leonai pertence ao Plaza Colonia, do Uruguai, e está emprestado. O time equatoriano não pretende liberar o jogador antes do término do empréstimo.