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Sem acerto, Diego Alves deve deixar o Flamengo como o 2º goleiro com mais jogos na década e seis títulos

Goleiro de 35 anos não aceitou a última oferta proposta pelo clube, que continha redução salarial e uma temporada a menos (em relação à oferta anterior); destino deve ser Europa...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 12:01

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:01

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Diego Alves está em contagem regressiva para deixar o Flamengo. Ao menos este é o cenário de hoje, cujo destino do goleiro está na iminência de ser longe do clube, uma vez que as partes não se acertaram após o Rubro-Negro apresentar uma nova proposta - a informação inicial é do "UOL" e foi confirmada pelo LANCE!. Restam três jogos até o fim do contrato.
GALERIA​> Gatito, Tadeu… Veja 20 goleiros interessantes e viáveis para o Fla em 2021Aos 35 anos, Diego Alves já havia chegado a um acordo com o Flamengo, quando acertou bases salariais com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, até que as negociações tomaram um novo rumo quando o departamento financeiro do clube emperrou a assinatura por conta dos valores. Assim, dirigentes do futebol do Fla, que já vinham conversando com Diego Alves e seus representantes desde o meio do ano, tiveram que oferecer uma nova proposta com redução significativa de salário e apenas um ano de duração - a anterior previa duas temporadas. O goleiro recuou e, agora, se encontra mais propenso ao mercado exterior, inclusive com sondagens da Espanha, do que estender o vínculo com o Rubro-Negro.
PERTO DO ADEUS
Se o impasse se mantiver, Diego Alves só terá mais três partidas pelo clube (contra Santos, Fluminense e Fortaleza, todas pelo Brasileiro este mês) e se despedirá do Flamengo depois de quatro temporadas. O Rubro-Negro teria que encerrar o Brasileirão com 12 jogos (31% da competição) sem o experiente goleiro - Hugo Souza deve assumir o posto de titular.
Ao todo, Diego Alves soma 156 jogos pelo Flamengo. Nesta década, apenas Felipe (183) e Paulo Victor (157) acumulam mais partidas vestindo as cores rubro-negras, sendo que o atual arqueiro do Grêmio tende a ser ultrapassado.
Junta a Everton Ribeiro e Diego Ribas, Diego Alves é considerado um dos capitães do elenco do Flamengo e liderança ativa no vestiário. Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, foram seis títulos: uma Libertadores, um Brasileiro, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.
> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020

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