Segunda chance e os sinais da silenciosa pressão sobre Marcelo Cabo, agora ex-treinador do Vasco

Crédito: Marcelo Cabo e Alexandre Pássaro construíram boa relação, mas o técnico foi demitido (Reprodução / Vasco TV

Sexta-feira, 18 de junho. Após mais uma atuação pavorosa e mais uma derrota em casa, o presidente do Vasco, Jorge Salgado vai ao CT do Almirante e conversa com os jogadores. A reação dos atletas contra qualquer má relação com o treinador soou como um pedido de continuidade do trabalho do comandante da equipe naquele momento. De lá para cá são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Mas na última segunda-feira não houve jeito. O trabalho de Marcelo Cabo foi ceifado.E sinais da última semana indicam que, mesmo com a invencibilidade de quatro jogos - três deles contra times do G4 da Série B - o treinador seguia pressionado. A partida contra o Náutico foi a gota d'água. Contra o líder da competição, em São Januário, o Cruz-Maltino viu o goleiro Vanderlei ser o destaque e o empate ser obtido somente nos acréscimos do segundo tempo.

O primeiro sinal foi revelado pelo próprio Marcelo Cabo. Após o empate com o Coritiba, uma semana atrás, o agora ex-treinador revelou que havia uma meta de pontos estipulada para os jogos em sequência contra times do G4. O Sampaio Corrêa já havia sido derrotado.

- Temos uma meta, para esses jogos, de sete a nove pontos. Com a vitória no próximo jogo, teremos sete - projetou Marcelo Cabo, confiante.

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Repare como a meta estava alta. Perder para qualquer um dos rivais, atualmente em melhor momento e posição na tabela, não seria admitido. Talvez nem o próprio treinador tenha percebido o peso que uma nova igualdade, que ocorreu no jogo contra o Timbu, teria. Foram cinco pontos, dois a menos que o mínimo estipulado. O sarrafo estava alto porque o início do Vasco na Série B foi pior do que o imaginado internamente.

Outro sinal da pressão, este dado na última sexta-feira, foi a entrevista coletiva do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Entre elogios e um tom de confiança no trabalho, o dirigente alertou.

O executivo baseia muito de seu trabalho em números. E, com o mandatário, havia um subentendimento de avaliar demissão do treinador somente após o primeiro terço ou primeiro quarto de competição. As metas não cumpridas e o desempenho insatisfatório resultaram na primeira demissão de treinador da atual gestão.