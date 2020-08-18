Se entrar em campo, Avelar vai completar 100 jogos pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O zagueiro Danilo Avelar pode completar, nesta quarta-feira, 100 jogos com a camisa do Corinthians, caso entre em campo diante do Coritiba, às 21h30, na Arena em Itaquera. Em 2020, Avelar tem dez jogos e um gol marcado. Com a camisa do clube alvinegro balançou a rede adversária em dez oportunidades.- Muito feliz em completar essa marca com uma camisa de massa e gloriosa como é a do Corinthians. Aqui me receberam tão bem. Sou muito grato ao clube, diretoria, torcida, comissão técnica, funcionários e grupo de jogadores. Agradeço demais por essa oportunidade. Espero fazer muito mais jogos com essa camisa e conquistar muitos títulos – comemora Avelar.

O jogador foi apresentado no Timão em uma terça-feira, no dia 26 de junho 2018, ainda como atleta pouco conhecido no Brasil. Com o passar do tempo, ele ganhou notoriedade no país e pela torcida corintiana. Avelar também ficou marcado por fazer gols em clássicos. Ele já balançou a rede de rivais como o São Paulo e o Palmeiras, se destacando em momento decisivos.

Inicialmente emprestado pelo Torino, o ex-lateral-esquerdo foi comprado em definitivo pelo Alvinegro. Ele agradou tanto a diretoria que sua compra foi efetivada em 18 de julho de 2019, pela totalidade de seus direitos, por cerca de 1,5 milhão de euros: que serão pagos de forma parcelada até 2022.