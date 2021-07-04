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futebol

Scarpa exalta vitória do Palmeiras, breca empolgação e vibra com boa fase: 'Muito feliz'

Meio-campista anotou o único gol da vitória do Verdão sobre o Sport fora de casa...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 18:45
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Eleito o melhor jogador da partida e destaque do Palmeiras na atual temporada, Gustavo Scarpa foi mais uma vez importantíssimo na vitória do Verdão diante do Sport, por 1 a 0, pela nona rodada do Brasileirão. O meia marcou o único gol do duelo.
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Após o encerramento da partida, Scarpa falou sobre o bom momento que vive com a camisa alviverde e comentou a importância de jogar em sua posição original. O camisa 14 declarou que se sente mais confortável atuando perto dos atacantes.
- Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Para mim, é muito importante jogar na minha posição, depois de muito tempo sendo improvisado. Quando estou mais próximo do gol, tenho mais facilidade, tanto para dar assistências, quanto para fazer gols - analisou.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAlém disso, o atleta enalteceu os três pontos conquistados e destacou o triunfo na Ilha do Retiro. Apesar do Verdão estar empatado com o Athletico-PR na liderança da tabela, o jogador descartou a empolgação e pediu foco total no próximo jogo.
- Estou muito feliz, principalmente pela vitória. A gente não pode ficar olhando muito para a classificação e temos que pensar já no próximo jogo - finalizou.
O Maior Campeão Nacional volta a campo na próxima quarta-feira (07), contra o Grêmio, pela décima rodada do Brasileirão, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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