futebol

São Paulo vence a segunda seguida no Campeonato Brasileiro Sub-20

No Nordeste, Tricolor venceu o Bahia, de virada, por 3 a 1. Equipe se mantém com 100% de aproveitamento na competição e divide a liderança com Sport e Internacional...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:03

Crédito: Tricolor encarou o Bahia na tarde deste domingo (Ana Luiza Rosa/saopaulofc.net
O São Paulo está com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileir Sub-20. Na tarde deste domingo, a equipe do Tricolor visitou o Bahia e venceu, por 3 a 1, com gols de Galeano, Thalles Costa e Cachoeira. O resultado deixa a equipe do Morumbi na liderança da competição ao lado de Sport e Internacional.
Depois de vencer o Athletico-PR, por 1 a 0, na rodada de abertura do Brasileirão Sub-20, o São Paulo foi confiante para o Nordeste e conseguiu mais um importante resultado na competição nacional. É bem verdade que o time da casa saiu na frente e foi para o intervalo com a vantagem no placar.
No segundo tempo, no entanto, o técnico Orlando Ribeiro colocou o Tricolor no ataque e não demorou muito para os gols saírem. De pênalti, Galeano colocou a igualdade no marcador. Depois, Thalles Costa deixou o São Paulo em vantagem após jogada individual. Já nos acréscimos, Cachoeira colocou números finais na partida.
Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo será disputado no CT Laudo Natel, em Cotia, na quinta-feira, às 19h15. O Sportv transmite o duelo. Já o Bahia mede forças com o Cruzeiro, em Minas Gerais, na quarta-feira, às 15h.

Tópicos Relacionados

Bahia
Recomendado para você

Parede de imóvel ficou com as marcas dos tiros no bairro Aparecida, em Cariacica
Dois homens morrem após ataque seguido de confronto com a PM em Cariacica
Imagem de destaque
Oxum: 5 formas de se conectar com a orixá do amor e da prosperidade 
Imagem de destaque
Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana

