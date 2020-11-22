Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo troca nomes nas camisas em homenagem à Consciência Negra

No Morumbi contra o Vasco, jogadores entrarão em campo com o terceiro uniforme e os nomes de personalidades negras brasileiras estampados
...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 15:18
Crédito: Iniciativa para o jogo deste domingo, contra o Vasco, no Morumbi (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
Os jogadores do São Paulo entrarão em campo neste domingo contra o Vasco, no Morumbi, vestindo a terceira camisa com uma alteração bastante simbólica: seus nomes estampados nas costas darão espaço a nomes de personalidades negras brasileiras, entre homens e mulheres, como parte das homenagens em relação à semana da Consciência Negra.
- São Paulo FC condena o racismo em todas as suas formas de manifestação. O futebol também precisa ser antirracista. A lista de homenageados inclui de pioneiros na luta por direitos civis e igualdade, como Esperança Garcia e José do Patrocínio, a artistas desbravadores e icônicos, como Elza Soares e Grande Otelo – escreveu o clube. Confira abaixo os números das camisas são-paulinas e por quem eles serão representados:#1 GRANDE OTELO (1915-1993)#2 LIMA BARRETO (1881-1922)​#3 MILTON SANTOS (1926 – 2001)#4 ANDRÉ REBOUÇAS (1838 – 1898)#5 SÔNIA GUIMARÃES (1957 - )#6 JOSÉ DO PATROCÍNIO (1853-1905)#8 FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO (1839-1914)#9 ANTONIETA DE BARROS (1901-1952)#10 ADHEMAR FERREIRA DA SILVA (1927-2001)#11 MACHADO DE ASSIS (1839-1908)#12 CAROLINA MARIA DE JESUS (1914-1977)#13 TEODORO SAMPAIO (1855-1937)#15 PIXINGUINHA (1897-1973)#16 ELZA SOARES (1930-)#17 TIA CIATA (1854-1924)#19 ENEDINA ALVES MARQUES (1913-1981)#20 MELÂNIA LUZ (1928-2016)#21 ZUMBI DOS PALMARES (1665-1695)#25 JAQUELINE GÓES DE JESUS (1990-)#26 LUIZ GAMA (1830-1882)#30 ESPERANÇA GARCIA (1751-?)#32 TEREZA DE BENGUELA (? – 1770)#40 DANDARA DOS PALMARES (? – 1694)#41 MARIA FIRMINA DOS REIS (1822-1917)
O São Paulo recebe o Vasco logo mais, às 16h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer e seus rivais diretos pela liderança perderem, pode ocupar a primeira colocação na tabela. No momento, é o quarto colocado, com 36 pontos e três jogos a menos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados