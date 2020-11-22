São Paulo troca nomes nas camisas em homenagem à Consciência Negra

Crédito: Iniciativa para o jogo deste domingo, contra o Vasco, no Morumbi (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

Os jogadores do São Paulo entrarão em campo neste domingo contra o Vasco, no Morumbi, vestindo a terceira camisa com uma alteração bastante simbólica: seus nomes estampados nas costas darão espaço a nomes de personalidades negras brasileiras, entre homens e mulheres, como parte das homenagens em relação à semana da Consciência Negra.

- São Paulo FC condena o racismo em todas as suas formas de manifestação. O futebol também precisa ser antirracista. A lista de homenageados inclui de pioneiros na luta por direitos civis e igualdade, como Esperança Garcia e José do Patrocínio, a artistas desbravadores e icônicos, como Elza Soares e Grande Otelo – escreveu o clube. Confira abaixo os números das camisas são-paulinas e por quem eles serão representados:#1 GRANDE OTELO (1915-1993)#2 LIMA BARRETO (1881-1922)​#3 MILTON SANTOS (1926 – 2001)#4 ANDRÉ REBOUÇAS (1838 – 1898)#5 SÔNIA GUIMARÃES (1957 - )#6 JOSÉ DO PATROCÍNIO (1853-1905)#8 FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO (1839-1914)#9 ANTONIETA DE BARROS (1901-1952)#10 ADHEMAR FERREIRA DA SILVA (1927-2001)#11 MACHADO DE ASSIS (1839-1908)#12 CAROLINA MARIA DE JESUS (1914-1977)#13 TEODORO SAMPAIO (1855-1937)#15 PIXINGUINHA (1897-1973)#16 ELZA SOARES (1930-)#17 TIA CIATA (1854-1924)#19 ENEDINA ALVES MARQUES (1913-1981)#20 MELÂNIA LUZ (1928-2016)#21 ZUMBI DOS PALMARES (1665-1695)#25 JAQUELINE GÓES DE JESUS (1990-)#26 LUIZ GAMA (1830-1882)#30 ESPERANÇA GARCIA (1751-?)#32 TEREZA DE BENGUELA (? – 1770)#40 DANDARA DOS PALMARES (? – 1694)#41 MARIA FIRMINA DOS REIS (1822-1917)