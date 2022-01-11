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futebol

São Paulo está próximo de emprestar atacante Pablo ao Santos

Tricolor aceita liberar o camisa nove para o Peixe, que deve pagar parte do salário do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 15:50

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 15:50

O São Paulo está perto de emprestar o atacante Pablo ao Santos. As duas equipes encaminharam a negociação, que deve ser por empréstimo. A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Segundo o L! apurou, o São Paulo não se opõe a negociação de Pablo com o Santos, já que a diretoria busca enxugar a folha salarial do elenco. Com praticamente tudo acertado entre os clubes, resta a aprovação do atacante para o andamento da negociação.
Vale lembrar que o São Paulo quase emprestou o camisa nove ao Ceará, mas o negócio acabou não dando certo por conta de uma negativa de Pablo. Desde 2018 no Tricolor, Pablo foi o artilheiro do clube na última temporada, com 13 gols marcados, mas é muito criticado pela torcida. O atacante foi a contratação mais cara da história do São Paulo, que em 2018, pagou R$ 26 milhões para tirar Pablo do Athletico-PR.
Já o Santos busca reforços para o técnico Fabio Carille. Nesta terça-feira, o Peixe anunciou as contratações do meia Bruno Oliveira e do zagueiro Eduardo Bauermann. Outro que deve chegar é o meia-atacante Ricardo Goulart.
Crédito: SãoPaulonegociaempréstimodePabloaoSantos(Foto:MontagemLance!

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