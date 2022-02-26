Santos x Novorizontino: Prováveis escalações para o jogo deste domingo

O Santos enfrenta o Novorizontino pela nona rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (27), às 18h30, em busca de reabilitação no torneio regional.No meio de semana, o Peixe venceu o Salgueiro por 3 a 0, pela Copa do Brasil, com gols de Ângelo, Vinicius Zanocelo e Rwan.Por outro lado, no Paulistão, vem de dura derrota para o São Paulo, na Vila, por 3 a 0. O time está na segunda colocação do Grupo D com 9 pontos.
O Alvinegro ainda não conta com seu novo treinador, Fabián Bustos. O argentino de 52 anos estava no Barcelona de Guayaquil e assume o Peixe na próxima segunda-feira.
Técnico interino, Marcelo Fernandes não conta com vários jogadores para sua despedida do cargo.
Felipe Jonatan, Madson, Robson Reis e Léo Baptistão foram vetados pelo Departamento Médico do clube. Eles também ficaram de fora no duelo de meio de semana, pela Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICASANTOS X NOVORIZONTINO
Data e hora: 27 de fevereiro, às 18h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Transmissão: HBO Max (por assinatura)
SANTOS: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Marcos Fernandes
Desfalques: Carlos Sánchez, Madson e Robson Reis (lesionado); Léo Baptistão Felipe Jonatan (poupados);
NOVORIZONTINO: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Edson Silva e Reverson; Barba, Léo Baiano e Marcinho (Anderson Rosa) e Danielzinho; Cléo Silva e Léo Tocantins. Técnico: Allan Aal
Desfalques: Felipe Rodrigues e Paulinho (lesionados);