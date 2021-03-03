futebol

Santos x Ferroviária: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Peixe repete a aposta nos garotos em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 22:51

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA
Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebe a Ferroviária na tarde desta quarta-feira, às 17 horas, na Vila Belmiro, em busca da primeira vitória na competição. Na rodada de estreia, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Santo André enquanto a Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 1 a 0.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

Peixe repete aposta na base
Na partida desta quarta, o Santos mais uma vez será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes e terá uma equipe praticamente formada nas categorias de base. O nono técnico, Ariel Holan, iniciou o trabalho nesta terça-feira, mas só vai estrear no clássico contra o São Paulo, sábado.Em time que está ganhando não se mexe
Na Ferroviária, o técnico Pintado aprovou a atuação da equipe diante da Inter de Limeira e deve repetir a escalação, mesmo com a chegada de alguns reforços nos últimos dias, como os laterais Rafael Luiz e Diogo.
FICHA TÉCNICA
SANTOS X FERROVIÁRIA
Data e hora: 3 de março de 2021, às 17hEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Luiz Marques e Leonardo Tadeu PedroÁrbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois
Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
SANTOSVladimir, Sandro, Robson Reis, Alex e Pedrinho Scaramussa; Vinícius Balieiro, Kevin Malthus e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: John, João Paulo, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo (poupados), Marinho e Pará (Covid), Laércio, Madson, Jobson, Raniel, Carlos Sánches e Kaio Jorge (lesionados) e Marcos Leonardo e Renyer (seleção sub-18).
FERROVIÁRIADavid Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Anderson Rosa, Zanocello e Renato Cajá; Bruno Mezenga e Felipe Marques. Técnico: Pintado

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

