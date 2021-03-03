Santos x Ferroviária: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebe a Ferroviária na tarde desta quarta-feira, às 17 horas, na Vila Belmiro, em busca da primeira vitória na competição. Na rodada de estreia, o Peixe empatou em 2 a 2 com o Santo André enquanto a Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 1 a 0.
Peixe repete aposta na base
Na partida desta quarta, o Santos mais uma vez será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes e terá uma equipe praticamente formada nas categorias de base. O nono técnico, Ariel Holan, iniciou o trabalho nesta terça-feira, mas só vai estrear no clássico contra o São Paulo, sábado.Em time que está ganhando não se mexe
Na Ferroviária, o técnico Pintado aprovou a atuação da equipe diante da Inter de Limeira e deve repetir a escalação, mesmo com a chegada de alguns reforços nos últimos dias, como os laterais Rafael Luiz e Diogo.
FICHA TÉCNICA
SANTOS X FERROVIÁRIA
Data e hora: 3 de março de 2021, às 17hEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Luiz Marques e Leonardo Tadeu PedroÁrbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois
SANTOSVladimir, Sandro, Robson Reis, Alex e Pedrinho Scaramussa; Vinícius Balieiro, Kevin Malthus e Jean Mota; Ângelo, Bruno Marques e Arthur Gomes. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: John, João Paulo, Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo (poupados), Marinho e Pará (Covid), Laércio, Madson, Jobson, Raniel, Carlos Sánches e Kaio Jorge (lesionados) e Marcos Leonardo e Renyer (seleção sub-18).
FERROVIÁRIADavid Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Anderson Rosa, Zanocello e Renato Cajá; Bruno Mezenga e Felipe Marques. Técnico: Pintado