Santos x Cianorte: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Santos recebe o Cianorte nesta terça-feira, às 16h30, pela partida de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na primeira partida, o Peixe venceu por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que ainda avança para próxima fase. O time que avançar de fase garante R$ 2,7 milhões nas oitavas-de-finais.O Santos vem de uma vitória contra o Ceará, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas foram marcados por Jean Mota, Marinho e Kaio Jorge. O técnico Fernando Diniz deve repetir a mesma equipe do duelo contra os cearenses, na Vila Belmiro.
Já o Cianorte empatou com a Portuguesa, de São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro Série D. O Leão do Vale buscou o empate em duas oportunidades, e o jogo acabou 2 a 2.FICHA TÉCNICASANTOS X CIANORTE
Data e hora: 08 de junho de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Gilberto Rodrigues (PE)Assistentes: Clovis Amaral (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados); Moraes e Danilo Boza (atuou pelo Mirassol no mata-mata)
CIANORTE
Bruno, Vitor, Mauricio, Rael e Michel; Erick Salles, Morelli e Gabriel Calabrês; Buba, Pachu e Tales. Técnico: João BurseDesfalque: Patrick Calmon e Sílvio (departamento médico)