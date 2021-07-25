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futebol

Santos x Atlético-GO: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Santos recebe o Atlético-GO e tenta manter bom retrospecto como mandante no Brasileiro...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 21:58
Crédito: Ivan Storti/Santos
Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e recebe o Atlético-GO neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, estádio em que o clube está invicto na competição.
O técnico Fernando Diniz não poderá contar mais uma vez com o lateral-esquerdo Moraes, que se recupera de uma lesão muscular. O treinador deve manter a equipe que empatou em 1 a 1 com o Independiente na última quinta-feira, na Argentina.
O Atlético-GO não poderá contar com William Maranhão, expulso diante do Cuiabá. Em contrapartida, o atacante Zé Roberto, que passou pelo Santos B, pode voltar ao time. Mesmo emprestado pelo Santos, o atacante Arthur Gomes poderá jogar normalmente.
FICHA TÉCNICASANTOS X ATLÉTICO-GO
Data e hora: 25 de julho de 2021, às 18h15 (Horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOS: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sanchez; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Moraes, Sandry, Jobson (lesionados)
ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Baralhas, Marlon Freitas, Ronald e Arthur Gomes; Zé Roberto e JandersonTécnico: Eduardo Barroca​

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