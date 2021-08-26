O técnico Fernando Diniz confirmou que o Santos tentou a contratação do atacante Pedro Rocha, que fechou com o Athletico Paranaense. A chegada do jogador ao time paranaense envolveu uma cláusula de obrigação de compra se o atleta disputar 60% dos jogos da equipe durante o contrato.- Enfrentamos um Athletico que sempre joga junto e que está aumentando o elenco. Contrataram o Pedro Rocha que não conseguimos contratar - disse o técnico Fernando Diniz.
Pedro Rocha estreou contra o próprio Santos, na vitória do Furacão no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada.
No começo desta temporada, a gestão do presidente Rueda trouxe o lateral-esquerdo Moraes e o zagueiro Danilo Boza, ambos do Mirassol, o meia-atacante Marcos Guilherme, que chegou do Internacional e do meia Vínicius Zanocelo, que veio por empréstimo da Ferroviária.Recentemente, após perder titulares do time que foi vice-campeão da Copa Libertadores 2020, o atacante Leo Baptistão, com passagens pelo futebol europeu e sem clube no momento, foi contratado, assim como o meia esquerda Augusto Galván, que chegou por empréstimo junto ao Real Madrid, já treina no clube. A contratação mais recente é do atacante Diego Tardelli, que estava sem clube.