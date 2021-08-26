Crédito: Pedro Rocha acertou com o Athlético-PR (Divulgação/Athletico

O técnico Fernando Diniz confirmou que o Santos tentou a contratação do atacante Pedro Rocha, que fechou com o Athletico Paranaense. A chegada do jogador ao time paranaense envolveu uma cláusula de obrigação de compra se o atleta disputar 60% dos jogos da equipe durante o contrato.- Enfrentamos um Athletico que sempre joga junto e que está aumentando o elenco. Contrataram o Pedro Rocha que não conseguimos contratar - disse o técnico Fernando Diniz.

Pedro Rocha estreou contra o próprio Santos, na vitória do Furacão no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada.