Santos tem terceiro pior 1º turno da sua história no Brasileiro desde 2003

O Santos encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021 após perder por 2 a 1 para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com 22 pontos, o Peixe teve o terceiro pior primeiro turno da sua história no Brasileirão de pontos corridos.O número de pontos foi igual ao alcançado na campanhas de 2011, e melhor somente do que as campanhas dos anos de 2008 e 2018, quando somou 17 e 21 pontos, respectivamente. Em termos de aproveitamento, o time do agora ex-técnico Fernando Diniz alcançou 38,59% nas 19 primeiras rodadas.Além disso terminou com 20 gols marcados em 19 jogos. O melhor ataque foi em 2004, com 51 gols marcados, quando a competição contava com 24 equipes, e em 2005, quando marcou 40 gols, mas ainda com 22 equipes. No modelo atual com 20 equipes, o melhor ataque foi em 2009, quando balançou as redes 34 vezes.
A equipe sofreu 25 gols neste primeiro turno. O pior índice foi em 2004, com 36 gols, quando o formato era de 24 equipes, mas no modelo atual foi em 2009, quando o Peixe sofreu 34 gols.
Desde 2003, quando começou a era dos pontos corridos, o Santos terminou apenas uma vez na 1ª colocação, no ano de 2004 quando foi campeão da competição. Uma vez na 2ª colocação (2003), quatro vezes em 3º (2006, 2010 , 2017 e 2019), uma vez em 5º (2016), três vezes em 7º (2005, 2013 e 2020), uma em 8º (2007), uma em 9º (2014), uma em 10º (2012), uma em 11º (2009), uma em 12º(2015), uma em 13º (2018), uma em 15º (2011), uma em 18º (2008).
Dependendo dos resultados dos jogos que ainda restam para completar a última rodada, o Santos pode fechar o primeiro turno em 15º lugar, e a apenas um ponto da temida zona de rebaixamento.
Confira todas as campanhas do Santos desde o primeiro Brasileiro de pontos corridos:
2003 (24 equipes)
47 pontos2ª colocação14 vitórias5 empates4 derrotas43 gols marcados25 gols sofridos
Santos 2 x 2 Paraná (E)Atlético-MG 0 x 0 Santos (E)Santos 2 x 0 Figueirense (V)Paysandu 2 x 1 Santos (V)Flamengo 0 x 2 Santos (V)Santos 4 x 0 Fortaleza (V)Criciúma 1 x 3 Santos (V)Santos 0 x 2 Cruzeiro (D)Juventude 1 x 1 Santos (E)Santos 2 x 1 Internacional (V)Santos 3 x 2 São Paulo (V)Guarani 1 x 2 Santos (V)Santos 0 x 1 São Caetano (D)Athletico-PR 0 x 2 Santos (V)Santos 4 x 0 Bahia (V)Santos 3 x 1 Coritiba (V)Corinthians 1 x 1 Santos (E)Vitória 2 x 0 Santos (D)Santos 2 x 1 Ponte Preta (V)Fluminense 1 x 4 Santos (V)Santos 3 x 3 Goiás (E)Santos 2 x 1 Vasco (V)Grêmio 2 x 0 Santos (D)
2004 (24 equipes)
41 pontos1ª colocação13 vitórias2 empates8 derrotas51 gols marcados36 gols sofridos
Paraná 3 x 2 Santos (D)Santos 2 x 0 Botafogo (V)Figueirense 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 3 Cruzeiro (D)Santos 2 x 1 Juventude (V)Athletico-PR 1 x 0 Santos (D)Santos 0 x 4 Palmeiras (D)Atlético-MG 3 x 3 Santos (E)Vitória 1 x 2 Santos (V)Santos 3 x 0 Internacional (V)Santos 2 x 1 Guarani (V)Corinthians 2 x 3 Santos (V)Ponte Preta 0 x 4 Santos (V)Santos 2 x 1 São Paulo (V)Santos 2 x 0 Flamengo (V)Fluminense 1 x 0 Santos (D)Santos 5 x 2 Criciúma (V)Goiás 3 x 3 Santos (E)Santos 4 x 2 Coritiba (V)Santos 6 x 0 Paysandu (V)Grêmio 3 x 1 Santos (D)Santos 0 x 1 São Caetano (D)Vasco 2 x 3 Santos (V)
2005 - (jogos anulados pela máfia do apito/ 22 equipes)
33 pontos7ª colocação9 vitórias6 empates6 derrotas40 gols marcados32 gols sofridos
Santos 4 x 1 Paysandu (V)Coritiba 2 x 3 Santos (V)Santos 2 x 1 Atheltico-PR (V)Flamengo 2 x 1 Santos (D)Santos 3 x 0 Atlético-MG (V)Palmeiras 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 1 Fluminense (E)Fortaleza 0 x 0 Santos (E)São Caetano 1 x 3 Santos (V)Santos 0 x 0 Juventude (E)Goiás 3 x 4 Santos (V)Santos 2 x 1 São Paulo (V)Santos 2 x 3 Vasco (D)Cruzeiro 3 x 2 Santos (D)Santos 0 x 1 Ponte Preta (D)Santos 4 x 2 Corinthians (D) JOGO ANULADOInternacional 0 x 1 Santos (V)Paraná 1 x 1 Santos (E)Santos 1 x 1 Brasiliense (E)Botafogo 3 x 3 Santos (E)Santos 4 x 3 Figueirense (V)
2006 (20 equipes)
32 pontos3ª colocação9 vitórias5 empates5 derrotas27 gols marcados17 gols sofridos
Goiás 0 x 0 Santos (E)Santos 2 x 0 Athletico-PR (V)Palmeiras 1 x 2 Santos (V)Santos 2 x 0 Fortaleza (V)Santos 3 x 1 Ponte Preta (V)Fluminense 1 x 0 Santos (D)Flamengo 2 x 2 Santos (E)Santos 2 x 0 Corinthians (V)Grêmio 1 x 0 Santos (D)Santos 0 x 0 Botafogo (E)Figueirense 2 x 1 Santos (D)São Caetano 2 x 0 Santos (D)Santos 3 x 2 Juventude (V)São Paulo 0 x 4 Santos (V)Santos 2 x 1 Internacional (V)Paraná 1 x 1 Santos (E)Santos 2 x 0 Cruzeiro (V)Santos 0 x 2 Vasco (D)Santa Cruz 1 x 1 Santos (E)
2007
27 pontos8ª colocação8 vitórias3 empates8 derrotas27 gols marcados26 gols marcados
Sport 4 x 1 Santos (D)Santos 2 x 3 América-RN (D)Athletico-PR 0 x 1 Santos (V)Santos 1 x 1 Corinthians (E)Internacional 1 x 0 Santos (D)Juventude 0 x 2 Santos (V)Santos 0 x 2 São Paulo (D)Santos 0 x 0 Grêmio (E)Vasco 4 x 0 Santos (D)Santos 4 x 1 Cruzeiro (V)Santos 3 x 0 Botafogo (V)Palmeiras 2 x 2 Santos (E)Santos 3 x 1 Figueirense (V)Goiás 1 x 0 Santos (D)Santos 1 x 2 Náutico (D)Atlético-MG 1 x 2 Santos (V)Santos 3 x 0 Flamengo (V)Santos 2 x 0 Paraná (V)Fluminense 3 x 0 Santos (D)
2008
17 pontos18ª colocação4 vitórias5 empates10 derrotas21 gols marcados33 gols sofridos
Flamengo 3 x 1 Santos (D)Santos 4 x 0 Ipatinga (V)Cruzeiro 4 x 0 Santos (D)Santos 0 x 0 São Paulo (E)Vitória 1 x 0 Santos (D)Fluminense 1 x 1 Santos (E)Santos 0 x 4 Goiás (D)Portuguesa 0 x 0 Santos (E)Athletico-PR 1 x 0 Santos (D)Santos 1 x 1 Grêmio (E)Santos 2 x 2 Botafogo (E)Figueirense 3 x 0 Santos (D)Santos 1 x 0 Sport (V)Palmeiras 4 x 2 Santos (D)Santos 5 x 2 Vasco (V)Internacional 0 x 1 Santos (V)Santos 1 x 3 Coritiba (D)Santos 2 x 3 Atlético-MG (D)Náutico 1 x 0 Santos (D)
2009
26 pontos11ª colocação6 vitórias8 empates5 derrotas34 gols marcados34 gols sofridos
Grêmio 1 x 1 Santos (E)Santos 3 x 3 Goiás (E)Fluminense 1 x 4 Santos (V)Santos 3 x 1 Corinthians (V)Santo André 3 x 3 Santos (E)Botafogo 2 x 0 Santos (D)Santos 2 x 3 Atlético-MG (D)Palmeiras 1 x 1 Santos (E)Santos 1 x 0 Sport (V)Vitória 6 x 2 Santos (D)Santos 3 x 3 Barueri (E)São Paulo 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 0 Athletico-PR (V)Santos 1 x 2 Flamengo (D)Náutico 1 x 2 Santos (V)Coritiba 0 x 1 Santos (V)Santos 2 x 2 Avaí (E)Cruzeiro 0 x 0 Santos (E)Santos 3 x 3 Internacional (E)
2010
34 pontos3ª colocação10 vitórias4 empates5 derrotas30 gols marcados22 gols sofridos
Botafogo 3 x 3 Santos (E)Santos 1 x 1 Ceará (E)Atlético-GO 1 x 2 Santos (V)Santos 3 x 1 Guarani (V)Corinthians 4 x 2 Santos (D)Cruzeiro 0 x 0 Santos (E)Santos 4 x 0 Vasco (V)Palmeiras 2 x 1 Santos (D)Santos 0 x 1 Fluminense (D)Athletico-PR 2 x 0 Santos (D)Santos 1 x 0 São Paulo (V)Grêmio Prudente 1 x 2 Santos (V)Santos 1 x 0 Internacional (V)Vitória 4 x 2 Santos (D)Santos 2 x 0 Atlético-MG (V)Grêmio 1 x 2 Santos (V)Santos 2 x 0 Goiás (V)Santos 2 x 1 Avaí (V)Flamengo 0 x 0 Santos (E)
2011
22 pontos15ª colocação6 vitórias4 empates9 derrotas23 gols marcados29 gols sofridos
Santos 1 x 1 Internacional (E)Botafogo 1 x 0 Santos (D)Santos 3 x 1 Avaí (V)Cruzeiro 1 x 1 Santos (E)Santos 1 x 0 América-MG (V)Figueirense 2 x 1 Santos (D)Santos 0 x 0 Corinthians (E)Palmeiras 3 x 0 Santos (D)Santos 2 x 1 Atlético-MG (V)Santos 2 x 1 Fluminense (V)Grêmio 1 x 0 Santos (D)Santos 4 x 5 Flamengo (D)Athletico-PR 3 x 2 Santos (D)Vasco 2 x 0 Santos (D)Santos 1 x 0 Ceará (V)Atlético-GO 2 x 0 Santos (D)Santos 2 x 3 Coritiba (D)Bahia 1 x 2 Santos (V)Santos 1 x 1 São Paulo (E)
2012
26 pontos10° colocação6 vitórias8 empates5 derrotas23 gols marcados23 gols sofridos
Bahia 0 x 0 Santos (E)Santos 0 x 0 Sport (E)Santos 1 x 1 Fluminense (E)São Paulo 1 x 0 Santos (D)Flamengo 1 x 0 Santos (D)Santos 2 x 2 Coritiba (E)Portuguesa 0 x 0 Santos (E)Santos 4 x 2 Grêmio (V)Internacional 0 x 0 Santos (E)Santos 0 x 0 Botafogo (E)Vasco 2 x 0 Santos (D)Atlético-MG 2 x 0 Santos (D)Santos 2 x 1 Ponte Preta (V)Náutico 3 x 0 Santos (D)Santos 4 x 2 Cruzeiro (V)Santos 2 x 2 Atlético-GO (E)Figueirense 1 x 3 Santos (V)Santos 3 x 2 Corinthians (V)Palmeiras 1 x 2 Santos (V)
2013
29 pontos7ª colocação7 vitórias8 empates4 derrotas23 gols marcados16 gols sofridos
Santos 0 x 0 Flamengo (E)Botafogo 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 1 Grêmio (E)Criciúma 3 x 1 Santos (D)Santos 1 x 0 Atlético-MG (V)São Paulo 0 x 2 Santos (V)Santos 4 x 1 Portuguesa (V)Santos 2 x 2 Coritiba (E)Ponte Preta 1 x 0 Santos (D)Santos 1 x 1 Náutico (E)Internacional 1 x 2 Santos (V)Santos 1 x 1 Corinthians (E)Cruzeiro 0 x 0 Santos (E)Santos 1 x 1 Vasco (E)Bahia 0 x 0 Santos (E)Santos 2 x 0 Vitória (V)Fluminense 0 x 2 Santos (V)Athletico-PR 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 0 Goiás (V)
2014
26 pontos9ª colocação7 vitórias5 empates7 derrotas21 gols marcados15 gols sofridos
Santos 1 x 1 Sport (E)Coritiba 0 x 0 Santos (E)Santos 0 x 0 Grêmio (E)Figueirense 0 x 2 Santos (V)Santos 1 x 2 Atlético-MG (D)Goiás 2 x 2 Santos (E)Santos 0 x 0 Flamengo (E)Bahia 0 x 2 Santos (V)Santos 2 x 0 Criciúma (V)Santos 2 x 0 Palmeiras (V)Fluminense 1 x 0 Santos (D)Santos 3 x 0 Chapecoense (V)Internacional 1 x 0 Santos (D)Santos 0 x 1 Corinthians (D)Cruzeiro 3 x 0 Santos (D)Santos 2 x 0 Athletico-PR (V)São Paulo 2 x 1 Santos (D)Botafogo 1 x 0 Santos (D)Santos 3 x 1 Vitória (V)
2015
24 pontos12ª colocação6 vitórias6 empates7 derrotas25 gols marcados24 gols sofridos
Avaí 1 x 1 Santos (E)Santos 1 x 0 Cruzeiro (V)Chapecoense-SC 1 x 0 Santos (D)Santos 2 x 2 Sport (E)São Paulo 3 x 2 Santos (D)Santos 2 x 2 Ponte Preta (E)Atlético-MG 2 x 2 Santos (E)Santos 1 x 0 Corinthians (V)Internacional 1 x 0 Santos (D)Fluminense 2 x 1 Santos (D)Santos 1 x 3 Grêmio (D)Goiás 4 x 1 Santos (D)Santos 3 x 0 Figueirense (V)Palmeiras 1 x 0 Santos (D)Santos 2 x 0 Joinville (V)Flamengo 2 x 2 Santos (E)Santos 3 x 0 Coritiba (V)Santos 1 x 0 Vasco (V)Atlético-PR 0 x 0 Santos (E)
2016
33 pontos5ª colocação10 vitórias3 empates6 derrotas32 gols marcados17 gols sofridos
Atlético-MG 1 x 0 Santos (D)Santos 2 x 1 Coritiba (V)Figueirense 2 x 2 Santos (E)Santos 0 x 1 Internacional (D)Corinthians 1 x 0 Santos (D)Santos 3 x 0 Botafogo (V)Santa Cruz 0 x 2 Santos (V)Santos 2 x 0 Sport (V)Atlético-PR 1 x 0 Santos (D)Fluminense 2 x 4 Santos (V)Santos 3 x 0 São Paulo (V)Grêmio 3 x 2 Santos (D)Santos 3 x 0 Chapecoense (V)Palmeiras 1 x 1 Santos (E)Santos 3 x 1 Ponte Preta (V)Vitória 2 x 3 Santos (V)Santos 2 x 0 Cruzeiro (V)Santos 0 x 0 Flamengo (E)América-MG 1 x 0 Santos (D)
2017
35 pontos3ª colocação10 vitórias5 empates4 derrotas22 gols marcados13 gols sofridos
Fluminense 3 x 2 Santos (D)Santos 1 x 0 Coritiba (V)Santos 0 x 1 Cruzeiro (D)Corinthians 2 x 0 Santos (D)Santos 1 x 0 Botafogo (V)Atlético-PR 0 x 2 Santos (V)Santos 1 x 0 Palmeiras (V)Santos 0 x 0 Ponte Preta (E)Vitória 0 x 2 Santos (V)Santos 0 x 1 Sport (D)Atlético-GO 1 x 1 Santos (E)Santos 3 x 2 São Paulo (V)Atlético-MG 0 x 1 Santos (V)Vasco 0 x 0 Santos (E)Santos 1 x 0 Chapecoense (V)Santos 3 x 0 Bahia (V)Grêmio 1 x 1 Santos (E)Santos 3 x 2 Flamengo (V)Avaí 0 x 0 Santos (E)
2018
21 pontos13ª colocação5 vitórias6 empates8 derrotas21 gols marcados23 gols sofridos
Santos 2 x 0 Ceará (V)Bahia 1 x 0 Santos (D)Santos 1 x 1 Vasco (E)Grêmio 5 x 1 Santos (D) Santos 3 x 1 Paraná (V)São Paulo 1 x 0 Santos (D)Santo 0 x 1 Cruzeiro (D)Atlético-PR 2 x 0 Santos (D)Santos 5 x 2 Vitória (V)Corinthians 1 x 1 Santos (E)Santos 1 x 2 Internacional (D)Fluminense 0 x 1 Santos (V)Santos 1 x 1 Palmeiras (E)Chapecoense 0 x 0 Santos (E)Santos 1 x 1 Flamengo (E)Santos 0 x 1 América-MG (D)Botafogo 0 x 0 Santos (E)Atlético-MG 3 x 1 Santos (D)Santos 3 x 0 Sport (V)
2019
37 pontos3ª colocação11 vitórias4 empates4 derrotas30 gols marcados19 gols sofridos
Grêmio 1 x 2 Santos (V)Santos 2 x 1 Fluminense (V)CSA 0 x 0 Santos (E)Santos 3 x 0 Vasco (V)Palmeiras 4 x 0 Santos (D)Santos 0 x 0 Internacional (E)Ceará 0 x 1 Santos (V)Santos 3 x 1 Atlético-MG (V)Santos 1 x 0 Corinthians (V)Bahia 0 x 1 Santos (V)Botafogo 0 x 1 Santos (V)Santos 3 x 1 Avaí (V)Santos 6 x 1 Goiás (V)São Paulo 3 x 2 Santos (D)Cruzeiro 2 x 0 Santos (D)Santos 3 x 3 Fortaleza (E)Chapecoense 0 x 1 Santos (V)Santos 1 x 1 Athletico-PR (E)Flamengo 1 x 0 Santos (D)
2020
30 pontos7ª colocação8 vitórias6 empates5 derrotas27 gols marcados23 gols sofridos
Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino (E)Internacional 2 x 0 Santos (D)Santos 3 x 1 Athletico-PR (V)Sport 0 x 1 Santos (V)Palmeiras 2 x 1 Santos (D)Santos 0 x 1 Flamengo (D)Santos 2 x 2 Vasco (E)Ceará 0 x 1 Santos (V)Santos 3 x 1 Atlético-MG (V)Santos 2 x 2 São Paulo (E)Botafogo 0 x 0 Santos (E)Santos 1 x 1 Fortaleza (E)Goiás 2 x 3 Santos (V)Corinthians 1 x 1 Santos (E)Santos 2 x 1 Grêmio (V)Santos 0 x 1 Atlético-GO (D)Coritiba 1 x 2 Santos (V)Fluminense 3 x 1 Santos (D)Santos 3 x 1 Bahia (V)
2021
22 pontos???ª colocação (pode ficar em 15º, caso o América-MG vença o São Paulo, em jogo que foi adiado, e ainda está com a data indefinida). Na melhor das hipóteses, fecha como 13º.5 vitórias7 empates7 derrotas20 gols marcados25 gols sofridos
Bahia 3 x 0 Santos (D)Santos 3 x 1 Ceará (V)Santos 0 x 0 Juventude (E)Fluminense 1 x 0 Santos (D)Santos 2 x 0 São Paulo (V)Grêmio 2 x 2 Santos (E)Santos 2 x 0 Atlético-MG (V)Santos 0 x 0 Sport (E)América-MG 2 x 0 Santos (D)Santos 2 x 1 Athletico-PR (V)Palmeiras 3 x 2 Santos (D)Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos (E)Santos 0 x 1 Atlético-GO (D)Chapecoense 0 x 1 Santos (V)Santos 0 x 0 Corinthians (E)Fortaleza 1 x 1 Santos (E)Santos 2 x 2 Internacional (E)Santos 0 x 4 Flamengo (D)Cuiabá 2 x 1 Santos (D)
