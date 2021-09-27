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Santos tem semana decisiva para resolver 'novela' Balieiro

Clube e representante do jogador devem ter nova reunião nesta semana para resolver impasse na renovação. Balieiro não vai defender a equipe Sub-23 nesta terça-feira...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 19:23
Crédito: Divulgação Santos FC
O Santos tem a expectativa de resolver a situação de Vinícius Balieiro nos próximos dias. Com vínculo até 30 de abril de 2022, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do próximo dia 30 de outubro.Em contato com Lourenço, pai e empresário do jogador, o mesmo informou que um novo encontro deve acontecer essa semana com a diretoria santista.
- Provavelmente (reunião). Talvez essa semana teremos uma definição - disse.
Lourenço também confirmou o interesse de outros clubes no futebol de Balieiro, mas trata o Santos como prioridade para a continuidade da carreira.- Tem sim (clubes interessados). Mas temos negócio no Santos e deve continuar no Santos só se o Santos não quiser mais o atleta - garantiu o empresário.
Vinicius Balieiro subiu ao profissional do Santos em 2020. O jogador já atuou 41 vezes, com três gols marcados e foi titular em algumas partidas na temporada. Por conta da novela, o volante foi inscrito na Copa Paulista e jogou pelo sub-23 contra o Primavera, na Vila Belmiro.
No entanto, pela proximidade de um acordo, ele não vai atuar na partida desta terça-feira, contra o São Bernardo FC, pela Copa Paulista.

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