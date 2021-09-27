Santos tem semana decisiva para resolver 'novela' Balieiro

Crédito: Divulgação Santos FC

O Santos tem a expectativa de resolver a situação de Vinícius Balieiro nos próximos dias. Com vínculo até 30 de abril de 2022, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do próximo dia 30 de outubro.Em contato com Lourenço, pai e empresário do jogador, o mesmo informou que um novo encontro deve acontecer essa semana com a diretoria santista.

- Provavelmente (reunião). Talvez essa semana teremos uma definição - disse.

Lourenço também confirmou o interesse de outros clubes no futebol de Balieiro, mas trata o Santos como prioridade para a continuidade da carreira.- Tem sim (clubes interessados). Mas temos negócio no Santos e deve continuar no Santos só se o Santos não quiser mais o atleta - garantiu o empresário.

Vinicius Balieiro subiu ao profissional do Santos em 2020. O jogador já atuou 41 vezes, com três gols marcados e foi titular em algumas partidas na temporada. Por conta da novela, o volante foi inscrito na Copa Paulista e jogou pelo sub-23 contra o Primavera, na Vila Belmiro.