Santos tem pior retrospecto como visitante entre os time da Série A

Após a nova derrota fora de casa para o Fluminense, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos é dono de um dado negativo na temporada. Entre os clubes da Série A, tem o pior aproveitamento como visitante na temporada.Ao todo, são 14 jogos, duas vitórias, três empates e nove derrotas, o que apresenta um aproveitamento de apenas 21%. O Peixe marcou 13 gols e sofreu 27. Esse também é o pior número entre os clubes da elite do futebol brasileiro no sistema defensivo.
Na temporada, o Alvinegro teve Ariel Holan, Marcelo Fernandes, Márcio Araujo (auxiliar de Diniz) e Fernando Diniz como técnicos. As eliminações precoces no Campeonato Paulista e Copa Libertadores, influenciam nesse dado negativo vivido pelo time santista.As duas partidas que realizou até então no Campeonato Brasileiro, o time da Vila saiu derrotado: 3 a 0 contra o Bahia e 1 a 0 contra o Fluminense.